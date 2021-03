Rychlostně vybavený a pracovitý obránce totiž učaroval svými výkony pražské Slavii, kam přestoupil ze sokolovského Baníku. Se Slavií následně po svém přestupu slavil nejen dva ligové tituly, ale také okusil i Ligu mistrů.

Slavia mu rázem přirostla k srdci, a nejen ta pražská, ale také ta karlovarská, kde v současné době sedí na dvou židlích, když plní roli místopředsedy klubu a také mentora slávistických přípravek.

Bývalý ligový fotbalista se ve středu 3. března navrátí na místu činu, do Edenu, kde bude jeho klub FC Slavia Karlovy Vary usilovat o postup v MOL Cupu právě s pražskou Slavií. Nejen o tom jsme si v rozhovoru Deníku s Františkem Dřížďalem povídali.

Osmifinále MOL Cupu vám přineslo další fotbalový zážitek v podání pražské Slavie, jak jste na los reagoval?

Zařval jsem, až se žena v kuchyni lekla. Než jsem stačil říct, že máme Slavii, tak řekla: Co tu řveš jak blázen! (smích).

Po několika letech se tak navrátíte na místo činu, právě ve Slavii jste nakoukl do velkého fotbalu…

Ano, je to další pokračování mého spojení se Slavií, se kterou mám nezapomenutelné zážitky. Nic lepšího nás nemohlo potkat. Momentálně je Slavie na absolutním vrcholu. Hrát v Edenu proti Slavii bude pro většinu hráčů celoživotním zážitkem.

Vraťme se k vašemu angažmá ve Slavii, kam jste zamířil ze Sokolova. Nebál jste se v osmadvaceti letech přechodu mezi ligovou elitu?

Možná právě proto jsem obstál a vypořádal jsem se s tím lépe než dvacetiletí kluci. Měl jsem za sebou spoustu životních zkušeností, a mohl jsem se tak soustředit pouze na fotbal. Od dvaceti let jsem nebydlel u rodičů, postavil jsem se na vlastní nohy, i když mi mamka s taťkou hodně pomáhali (úsměv). Vstával jsem v pět hodin do práce a po práci hrál fotbal, musel jsem se uživit.

Vaší velkou předností byla rychlost, ve Slavii jste si vysloužil přezdívku Forrest Gump…

Je to tak, byla to moje obrovská přednost a možná s pracovitostí i rozhodující, která mě nakonec dostala až do Slavie. Bylo hrozně fajn, když diváci řvali: Forreste, utíkej. Mě navíc běhání bavilo a pocit, když jsem někomu utíkal, mě povzbuzoval ještě víc. Momenty, když víte a jste si jisti tím, že toho kluka, který je před vámi tři metry, stejně doženete, mi dodávaly sebevědomí, a i proto jsem svoji slávistickou roli zvládl tak dobře. Trenér Jarolím mi často říkal, nic nevymýšlej, nahraj a běž a budeš nejlepší, a přesně tak to bylo, utíkal jsem, proto Forrest Gump.

Jako jeden z mála fotbalistů jste odehrál první utkání v Lize mistrů a až poté v první lize…

To je taková malá rarita, kterou vypráví Venca Petrák (pozn. red., dlouholetý kustod Slavie) návštěvníkům ve slávistickém muzeu, prý takových hráčů moc není. Můj první mistrovský start za Slavii byl v předkole Ligy mistrů v Žilině, až týden poté jsem nastoupil v lize v Jablonci.

Ve slávistickém dresu jste obdržel dárek k vašim narozeninám, kdy jste v den vašich narozenin slavili postup do 3. předkola Ligy mistrů, když jste vyřadili v odvetě 2. předkola LM zmiňovanou Žilinu po pokutových kopech 4:3…

Je to jeden ze dnů, na který nikdy nezapomenu. Měl jsem za sebou tři utkání v sešívaném dresu, a hned takový úspěch, který byl ještě umocněný tím, že nám los přidělil Ajax Amsterodam. Nejhezčí narozeninový dárek v životě.

Právě přes váš oblíbený tým jste senzačně následně prošli do základní skupiny Ligy mistrů…

Ajax Amsterodam, to byl nejemotivnější zážitek v mé kariéře, tento dvojzápas už nic nepřebilo. Od šesti let se honíte za míčem, fotbalové hřiště si postavíte z bot na parkovišti, louce nebo parku. Překáží vám tam auta, lampy, keře, prolejzačky…, ale je vám to jedno, protože to milujete. A když s kluky řešíte, kdo jste, bez váhání jsem vždy vystřelil Marco van Basten! Ten Marco, který válel na stadionu Johana Cruijffa v Amsterodamu, a já tam měl se Slavií hrát, doma jsem štěstím brečel a nevěřil tomu, že tam pojedu.

Jaké to bylo, nastoupit proti fotbalovým velikánům, jako byl urostlý stoper Stam či útočníci Huntelaar, Suárez?

Ze všech jsem měl ohromný respekt, co ve fotbale dokázali. Huntelaar byl rozený střelec a Suárez byl mladý dravec, který byl na začátku své bohaté kariéry, už tenkrát ale simuloval (úsměv), ale Jaap Stam, to byla gorila,z toho šel až strach, klasický vyhazovač, co vám fackou vyrazí přední zuby a řekne, jestli přijdeš s tátou, tak vás seřežu oba (smích).

Mimo postup do základní skupiny Ligy mistrů jste se Slavií slavil i dva mistrovské tituly. Který byl pro vás cennější?

Jednoznačně ten první, byly to pro mě nové a nezapomenutelné zážitky a značnou měrou jsem svými výkony přispěl k zisku titulu. V druhém případě jsem bohužel kvůli operaci Achillovy šlachy moc šancí nedostával. Ale byl to také krásný rok.

Teď máte tedy před sebou návrat do velmi známého prostředí, určitě se vám navrátí krásné vzpomínky, zbyl ve Slavii vůbec někdo z vaší úspěšné party?

Snad jediný Standa Vlček, který nás svými góly proti Ajaxu poslal do základní skupiny Ligy mistrů a nyní působí v roli vedoucího A-týmu.

Prý i nadále patříte k věrným fanouškům pražské Slavie?

Slavia je pro mě úplně vším, jak pražská, tak ta karlovarská, a tak to i zůstane. Jak se říká: „Když ji miluješ, není co řešit.“

Karty jsou však rozdány, ať či tak, vyhraje a postoupí Slavia…

Je fajn, že ať se na trávníku stane cokoliv, postupuje Slavia (úsměv).

Vary se postaraly o senzaci již ve 3. kole MOL Cupu, když vyřadily Opavu, troufáte si tedy i na Slavii?

Ve fotbale se stalo již mnoho zázračných výsledků. Pokud Slavia k poháru přistoupí stejně jako Opava, tak šanci bychom měli. Slavia je však v jiné pozici a cíle má jen ty nejvyšší. Zbraně ale neskládáme!

Neplánujete tedy rychlý návrat na trávník, když byste se tentokrát Slavii postavil v roli soupeře?

Upřímně, když vidím kluky, jak teď hrají, tak už by mi nestačila ani ta rychlost (smích). A v roli soupeře už jsem byl, když jsem hrál za Zbrojovku Brno, a už tenkrát to byla fuška.

Vaše srdce bije pro Slavii, které tedy budete tentokrát fandit?

Nerad bych urazil jeden z táborů Slavie, takže…, hmmm, Slavii.

Po ukončení svojí kariéry jste se vrhl do role funkcionářské. V současné době sedíte v klubu hned na dvou židlích, plníte roli místopředsedy klubu a také mentora přípravek. Jak náročné je skloubit tyto dvě funkce?

Ani moc ne. V dopoledních hodinách společně se sekretářem se starám o kompletní chod klubu a fungování areálu a odpoledne s velkou radostí utíkám z kanceláře pryč na hřiště trénovat malý slávisty. To mě baví daleko víc a hrozně mě to naplňuje. Sdílet s dětmi radost a pozorovat, s jakou vášní fotbal hrají a prožívají. Navíc jim mohu předávat své zkušenosti, které jsem posbíral.

Prý jste si našel v klubu i novou lásku, traktůrek, ze kterého vás jen těžko sundávají…

Když už toho mám v kanceláři dost a potřebuji trochu vypnout, tak místo správce skočím na vřetenovku, nasadím sluchátka s muzikou a posekám hřiště, tam si vždycky hodně odpočinu. Teď v zimě jsem s traktůrkem odklízel sníh z hřiště. Taky dobrý. Před zápasem s 0pavou jsem už v pět ráno nasedl do traktůrku, spustil radlici a hrnul sníh. Vždycky z toho mám radost, že jsem to udělal.

Jaké máte se Slavií cíle do budoucna ohledně A-týmu a také mládeže?

Co se týká A-týmu, tak hrát s kluky z regionu ČFL a zapracovávat do mužstva naše odchovance. V mládeži chceme s dorosteneckými kategoriemi zkusit v budoucnu postoupit do vyšší soutěže. V žácích dále být zdatnými soupeři v republikových soutěžích a do přípravek vnést radost z fotbalu. Celkově podporovat fotbal v našem městě a okrese a spolupracovat s menšími kluby a podporovat je, protože fotbal je ta nejhezčí hra na světě.