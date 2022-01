A jak vůbec netradiční projekt vznikl? „S tímto nápadem přišli Vašek Hanzlík s Viktorem Valtou. V Ptákově Lhotě u Vacova začal chalupařit herec, hudebník a sportovec každým coulem Vojta Dyk. Přišel na hřiště s tím, že by si zde chtěl se svými přáteli zahrát fotbal. Vašek s Viktorem se toho chytili, s Vojtou Dykem si dali schůzku a dotáhli to až do podoby, kterou diváci poprvé viděli v létě roku 2014. Od té doby do Vacova pravidelně v červenci jezdí Real Top Praha plný osobností ze sportu a kultury. Podmínkou bylo i to, že akce musí mít i charitativní rámec, kdy Real Top Praha věnuje určitou částku a klub ji doplní výtěžkem ze vstupného a od sponzorů,“ dodal Kopáčik.

Diváků trochu ubylo, proto se Vacov rozhodl pro novinku. „V sedmém ročníku jsme to vyšperkovali. V rámci programu byl i koncert. S tímto nápadem přišel Vojta Dyk. Domluvili se s Jakubem Prachařem a Janem Maxiánem a udělali hodinu a půl dlouhý koncert Tros Discotequos. To znovu přitáhlo plno fanoušků. Zkrátka Vojta Dyk dokáže natáhnout spousty lidí, i ty, kteří třeba ani nemají o fotbal takový zájem. Je to zkrátka záruka kvality,“ konstatoval Kopáčik.

Vojtěch Dyk přiláká každý rok na Vacovské fotbalohraní spousty osobností a hlavně diváků.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaFotbalohraním ve Vacově prošla celá řada špičkových fotbalistů a dalších sportovců. „Vacovská akce je obrovskou propagací fotbalu v této části republiky a jsme na to náležitě pyšní. Do karet nám tak trochu hraje i to, že má Vojta Dyk v době této akce narozeniny a přijede k němu na párty mnoho celebrit, které spojí narozeninovou akci s fotbalem. Byla zde zajímavá jména. Z fotbalistů třeba Honza Koller, Marek Jankulovski, Horst Siegl, Vláďa Šmicer, Patrik Berger, Pavel Horváth s Karlem Krejčím a plno dalších. Přijeli i hokejisté Plekanec, Hanzal, Voráček, Tlustý. Dál například Ivan Trojan, Matěj Ruppert, Ondřej Brzobohatý a opět celá plejáda dalších zpěváků a herců. A všichni dokázali oslovit fanoušky, kteří udělali při fotbale skvělou atmosféru,“ prohlásil Kopáčik.

Vojtěch Dyk navázal s Vacováky takový vztah, že do místního SK dokonce přestoupil. „Povedlo se v roce 2016 dotáhnout jeho přestup ze Sokolu Troja do Vacova, když již v sezoně předtím u nás hostoval. V této sezoně hraje Vojta za naše béčko v okresním přeboru a i zde je velkým tahákem. Třeba v týdnu před derby ve Čkyni jsem měl plno telefonátů, zda Vojta přijede, aby dali vědět i těm, kteří jinak na fotbal nechodí. Nebo jsme přijeli na béčko Netolic. Před námi se hrálo derby Netolice – Prachatice v I.A třídě, lidé již odcházeli a najedou zjistili, že se tam Vojta rozcvičuje. O poločase našeho zápasu tam bylo o stovku lidí více než na tom z vyšší soutěže,“ řekl o popularitě Vojtěcha Dyka v mistrovské soutěži Kopáčik.

