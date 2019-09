„Byl to ofenzivní fotbal. Boleslav i my měli spoustu situací, ze kterých se dalo skórovat. My jsme ten gól nedali, oni skórovali dvakrát na začátcích obou poločasů po našich chybách a jedeme domů bez bodů,“ pokrčil rameny obránce Baníku Martin Fillo.

Směrem dopředu byl znovu aktivní, vzadu se však nevyvaroval jedné velké minely, když namazal špatnou přihrávkou z vlastní šestnáctky míč domácím. A ti ji Hubínkem následně potrestali. „Byla to moje chyba. Chtěl jsem tu situaci řešit fotbalově, no, raději jsem to měl kopnout do pryč. Beru to na sebe. Mrzí mě to,“ vykládal Fillo.

„Zápasy v Boleslavi jsou vždycky těžké, navíc teď, když má fazonu. Hlavně směrem dopředu je velice kvalitní, což prokázala. Hlavně v prvním poločase měli řadu brejkových situací, naštěstí jsme dostali jen jeden gól ze standardky. Taky my jsme ale měli několik příležitostí, bylo to jen o tom, je proměnit,“ řekl záložník Baníku Robert Hrubý.

Ten ve 24. minutě střídal zraněného Jánoše. „Na začátku druhé půle jsme vstřelili vyrovnávací gól, který nám ale neuznali kvůli ofsajdu, a vlastně z protiútoku domácí zvýšili na 2:0. I pak jsme měli šance, oni to tam i vykopávali z brankové čáry. Je to o tom, ty góly dát, a to se nám bohužel nepovedlo,“ uzavřel Robert Hrubý.

Baník se musel kromě gólmana Jana Laštůvky, který má mít problémy s lýtkem, obejít také bez Dyjana Carlose de Azeveda. Ve formě hrající Brazilec má natržený vaz v kotníku a podle slov klubového lékaře Martina Havlíka bude chybět minimálně měsíc.

Další utkání sehrají Slezané už zítra, kdy přivítají ve Vítkovicích v 18 hodin v rámci 3. kola MOL Cupu druholigový Hradec Králové. O další ligové body pak budou bojovat svěřenci kouče Bohumila Páníka v pondělní dohrávce 11. kola proti Příbrami.