První zimní posilu ve čtvrtek oficiálně představil fotbalový Baník Ostrava. Do třetího celku FORTUNA:LIGY přestoupil z Opavy ofenzivní záložník Nemanja Kuzmanovič. Devětadvacetiletý Srb, který působí v Česku už sedmou sezonou, podepsal se zástupci vedení ostravského klubu smlouvu na tři a půl roku.

„Jsem velice rád, že se nám ve čtvrtek podařilo dotáhnout do konce všechny formality a hlavně podepsat veškeré klíčové dokumenty. Především smlouvu se samotným hráčem,“ uvedl Michal Bělák, výkonný ředitel Baníku Ostrava.

Klub se rozhodl uzavřít s hráčem víceletý kontrakt záměrně. „Postupovali jsme podobně jako u většiny jiných hráčů, které jsme v nedávné minulosti přivedli. Je to proto, že chceme mít celý kádr dlouhodobě pod smlouvou, abychom s ním mohli koncepčně pracovat,“ upřesnil Michal Bělák.

„Všichni víme, že na podzim dával za Opavu góly, na několik dalších přihrál. Za mě je to ale především komplexní hráč, který, věřím, zapadne do té naší mozaiky a pomůže nám dosáhnout cílů, které máme,“ prohlásil Marek Jankulovski, sportovní ředitel Baníku Ostrava, a připomněl fakt, že Kuzmanovič je s pěti brankami společně s útočníkem Tomášem Smolou nejlepším střelcem Opavy.

„Je to opravdu zkušený hráč, který má kreativitu. Je to útočník, tlačí se do koncovky. Umí dát gól, umí vymyslet gól, nahrát na něj. Pro mě je to hráč do ofenzivy velice dobrý a jsem rád, že ho tady máme. Doufám, že se mu bude dařit a pomůže nám obhájit pozice, na nichž jsme,“ podotkl kouč Baníku Bohumil Páník.

Srb Kuzmanovič je tedy první zimní posilou. Klub se nyní soustředí na to, aby přivedl další. „Chceme dále posílit především ofenzivu. Doufám, že ještě dva transfery dotáhneme do konce,“ uzavřel Michal Bělák.