Není tajemstvím, že nejúspěšnější český kouč posledních let po třech hororových poločasech s Olomoucí (0:3) a na Bohemians (3:3) navnadil fanoušky svými tahy ve druhé půli v Ďolíčku, kterými odvrátil porážku a nebyl daleko ani od vítězství.

Jak známo, od 46. minuty nastoupil místo Gigliho Ndefeho na pravé straně obrany Muhammed Sanneh, za Daniela Tetoura premiérově v lize za Baník hrál stoper Karel Pojezný, který „vytlačil“ do středu zálohy Jakuba Pokorného, jenž dal zapomenout na bídu z prvního poločasu a výrazně pomohl.

„Přitom výměny na první pohled nepůsobily jako posílení ofenzivy, opak byl ale pravdou. Pokorným se zpevnil střed, Bohemka přestala Baník přehrávat. S Kaločem tuto část hřiště ovládli. A Sanneh i Pojezný byli bezchybní, vyhrávali souboje, rozehrávali. Upřímně, Pojezného jsem dosud neviděl, mile mě překvapil. Určitě bych oba teď rád viděl v základu,“ okomentoval střídání v minulých dnech expert Deníku Martin Lukeš.

Fotbalový expert Verner Lička.Zdroj: archivPodobně mluví i bývalý manažer Verner Lička, který Vrbu zná. „Pavel do toho potřeboval sáhnout a s mužstvem zatřepat. A kde to hořelo, tedy ve středu hřiště, přišly změny. Zajímavý byl přesun Pokorného na šestku, kde snad z něj spadla odpovědnost, strach, obavy, nejistota, protože gól na 3:2 začal u něj,“ připomněl.

Vyzdvihl však především Pojezného. „Strašně se mi líbil, protože je to konstruktivní hráč, navíc levák a je to pro Česko atypický stoper tím, že nehraje staticky. Prvním dotekem si míč dává do pohybu, využívá dotyků více. Hraje vyváženě,“ popsal Lička.

ZMĚNY VYROVNALY ZTRACENÝ ZÁPAS

Důležité je podle Ličky uvažování fotbalistů. „Jestli budete mít obránce s defenzivním myšlením a posery, nikam se nedostanete. Příchody nakazily i ostatní kluky, bylo víc pohybu a sebevědomí. Navíc Bohemka chtěla udržet výsledek, což v kombinaci s gólem na 3:2 a tlakem Baníku byla špatná volba,“ pousmál se.

Možná sestava Baníku proti Zlínu podle Deníku:

Laštůvka – Sanneh, Frydrych, Pojezný, Fleišman – Kaloč, Pokorný – P. Jaroň, Kuzmanovič, Buchta – Klíma.

„Obecně ale na soupeře vždy funguje, když uděláte změny v řadách a pošlete do hry více nových hráčů. Ano, ne každé střídání vyjde, ale tohle bylo nadmíru úspěšné, protože vyrovnalo ztracený zápas. A byl z toho cenný bod,“ ocenil ještě Verner Lička.

Nutno také připočítat i přínos útočníka Muhameda Tijaniho, který kromě gólu na 3:3 byl platný i ve hře. Lze ale předpokládat, že při absenci Ladislava Almásiho nastoupí na hrotu opět Jiří Klíma.

„Vrbovy tahy Baník nastartovaly. Nabízí se, že nastoupí sestava z druhého poločasu, ve kterém to fungovalo. Včetně Tijaniho, který musí mít teď hodně sebevědomí. Může se hrát i na dva hroťáky, Zlín přijede poctivě bránit,“ poznamenal Lukeš.

Že však jsou střídající hráči pro Vrbu východiskem, naznačil sám kouč hned po utkání. „Já myslím, že výkony ve druhém poločase si někteří řekli o místo,“ přiznal kouč s tím, že čerství hráči se nebáli předvést svou kvalitu.

EMOCE, BOUŘE, AMBICE A TOUHA VYHRÁT

Lička nechává sestavu proti Zlínu jen na Vrbovi. „Daleko důležitější je, že Baník potřebuje vytvořit kostru s konzistentními výkony. Stabilitu. Nikoli občas vyhrávat, ale vyhnout se obrovským propadům, kdy jednou předvede výborný poločas, nebo zápas, a naopak poté zklamání. Hledáním rovnováhy to bude směřovat, s tím souvisí ustálení sestavy, aby to nebyla jedenáctka na jedno použití. Bez toho to nepůjde,“ měl jasno Lička.

„Nejzásadnější je, aby trenér dostal od první minuty na hřiště sestavu, která má emoce, bouři, ambice a touhu vyhrát. To v prvním poločase na Bohemce nebylo. Tam byl úplný opak. Jen on ale tým zná a celý týden s ním pracoval,“ podotkl Lička. „Teď se může vše strhnout k lepšímu,“ zadoufal Martin Lukeš.

Lička však jedno jméno zmínil. Davida Buchtu. „Já si myslím – a také bych to já tak udělal – že dostane větší prostor a důvěru na delší období. Co se týká efektivity hry, tedy poměru času na hřišti k počtu branek a asistencí, je velice šikovný,“ vyzdvihl.

Se Zlínem divočinu jako v Ďolíčku ale nečeká. „Myslím si, že Baník hru zintenzivní, bude hrát agresivněji, z čehož budou zajímavé akce. Víte, Baník v sobě něco má, že když je úplně na dně, vždy se vzchopí. Věřím, že v této tradici bude pokračovat a utkání zvládne, i když to bude těžké,“ uzavřel Verner Lička.