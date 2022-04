Cíl je jasný: na půdě rivala uspět, bodovat a omluvit se fanouškům za dva týdny starý domácí průšvih s Karvinou. „Věřím, že jsme se oklepali, ale jediná možnost, jak to dokázat a zároveň se omluvit za předchozí zápas, je právě uspět na Spartě,“ uvědomuje si v povídání pro Deník trenér Baníku Ondřej Smetana.

„Pauzu jsme věnovali samozřejmě práci, nic jiného nám nezbývalo. Od pondělí do pátku jsme trénovali, víkend měli hráči volný, aby si i psychicky odpočinuli. Teď věřím, že jsme na Spartu připraveni,“ pokračuje hlavní kouč, jehož tým ztrácí na soupeře v ligovém pelotonu deset bodů.

Navíc historicky se Baníku na Letné příliš nedaří. Aktuálně v lize i poháru prohrál v hlavním městě osmkrát v řadě, triumf si přivezl naposledy před více než čtyřmi lety – v říjnu 2017 – kdy postoupil v MOL Cupu. Ligové vítězství je pak ještě o další tři roky starší.

Kvalitu svěřenců Pavla Vrby vidí především v ofenzivě a ve finální třetině hřiště. „Sparta je hodně nebezpečná hlavně z brejků. Pokud tam chceme uspět, musíme být kompaktní, organizovaní v defenzivě a důslední. Využít jejich otevřenou obranu, prostor, který nám poskytnou, a tlačit se nahoru. Cestou mohou být i standardní situace,“ spřádá plány Smetana.

„Nějakou predikci a přání, jak to bude probíhat máme, ale je to i o tom, zda budeme naplňovat své záměry. Uvidíme,“ dodává s tím, že k dispozici má kompletní kádr. „Ano, všichni jsou zdraví, takže jdeme do toho v plném složení,“ potvrzuje Smetana.

Na podzim Slezané ve Vítkovicích v atraktivním střetnutí s rivalem remizovali 2:2, ačkoli o dva góly prohrávali. Sám Smetana na zápasy proti Spartě má příjemné vzpomínky, jelikož ještě jako hráč ji v dresu Liberce vstřelil tři branky. „Samozřejmě, vybavuji si to, ale už je to historie. Určitě tím nežiji, navíc to nemá s tímto zápasem nic společného,“ má jasno bývalý ligový útočník.

Baník v lize tři zápasy nevyhrál, Smetana však vylučuje, že by se cítil být pod tlakem. „Chceme být úspěšní, takže pod svým vlastním tlakem jsme pořád. Jinak to neřeším,“ uzavírá šéf ostravské lavičky.