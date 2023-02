Baník po rekordní výhře poprvé na jaře doma! Laštůvka a spol. probouzí BazalBuba

Začínal ve čtyřech letech a dlouho nebyl odborně veden. Hrál pouze na ulici, nebo za školu. Až ve třinácti šel do klubu Bahia, jehož A-tým v té době hrál nejvyšší brazilskou ligu. „Tady jsem si poprvé uvědomil, že by fotbal mohl být mou prací. Podle toho jsem k němu přistoupil,“ podotýká Cadu, který v klubu působil osm let. Poté zamířil do Fluminense de Feira a EC Olímpia.

Netrvalo to dlouho, a objevila se možnost přesunout se do Evropy. „Jednou mi jeden z mých agentů sehnal zkoušku v druhé rakouské lize, sice jsem se tam nedostal, ale asi po dvou měsících se ozvaly Pardubice. Tak jsem si řekl, že to zkusím, byla to příležitost,“ vypráví Cadu po letech, jak se vzal v Česku.

EVROPA BYLA ZLOMOVÁ

To se psal únor 2020. Českou republiku si jako mladík brzy velmi oblíbil. Spolu se svou ženou si zamiloval především krásy, kulturu a historickou podobu hlavního města Prahy, kde často ve volném čase vyráží. „Od první chvíle, kdy jsem do Česka přijel, jsem viděl, že jsem v dobré, bezpečné zemi. Byl jsem šťastný. Tedy kromě jedné věci… Je tu zima,“ směje se Cadu.

„Myslím si ale, že rozhodnutí jít do Evropy bylo zlomové. Kdybych zůstal v Brazílii, možná by ze mě teď žádný profesionál nebyl,“ přiznává s tím, že Pardubice mu výrazně pomohly.

Etabloval se, o pár měsíců později Východočechům pomohl k postupu do FORTUNA:LIGY, potažmo se uchytit mezi tuzemskou elitou. On sám zároveň věřil, že může jít ještě dál. Neúspěch v Plzni ho nezastavil, Západočeši se v poslední den přestupního období dohodli na hostování v Ostravě, kde našel další motivaci.

„Jsou tady skvělí fanoušci. Když fandí, je to jako byste měl dalšího spoluhráče na hřišti. Jsou to pro mě největší fanatici v Česku, které klidně lze srovnat s brazilskými. Mám je moc rád, občas mě i zastaví kvůli podpisu, či fotce. Celkově prostředí v Ostravě mi vyhovuje. Je to velké město, které mě baví,“ líčí Cadu.

Brazilec Cadu v dresu Baníku Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Byť Jihoameričan, jeho vzorem a inspirací je Portugalec Cristiano Ronaldo. V šatně na Bazalech se nejvíce přátelí s brankářem Jiřím Letáčkem, jehož zná z Pardubic, volný čas kromě cestování tráví se ženou u seriálů, filmů, nebo případně u playstationu.

„Jsem společenský člověk. Rád si zajdu na kávu, i do restaurace. A co mají Češi s Brazilci společného? Asi lásku k pivu,“ usmívá se Cadu. „Já ale moc nepiji,“ upozorňuje vzápětí, přičemž ačkoli mluví často anglicky, snaží se pochytit i češtinu.

„S kluky komunikuji česky. Bylo těžké se ji naučit, ale myslím, že už mluvím docela dobře. Ale ne dokonale,“ přibližuje Cadu.

TOUHA PO PREMIER LEAGUE

Ještě loni patřil do kádru Baníku jiný Brazilec. Cadu Dyjana Carlose de Azeveda zná, ale nesledoval ho. „Dobrý chlap, ale chci být svůj a sám se fanouškům zapsat do paměti,“ přemýšlí tahový a technicky zdatný záložník, jenž může nastoupit i v obraně.

Pšenka mu ale dlouho v Ostravě nekvetla. Od loňského září měl Baníku se Srdjanem Plavšičem zachraňovat zpackaný úvod sezony. Zatímco Srb se okamžitě zařadil mezi tahouny, Cadu zůstával za očekáváním. Žádné branky, žádné asistence. Snaživé, ovšem neúčelné výkony.

V zimě ale přišla změna. Už v přípravě byla v jeho pohybu vidět energie, chuť, jiskra, což se projevilo i ve dvou brankách. Při jarní premiéře ve Zlíně patřil na straně Baníku k těm lepším, prozatímní vrchol pak přišel na Stínadlech, z nichž odjížděl s bilancí 1+1. „Situaci před prvním gólem jsme trénovali. Klíma byl ve výborném postavení a nebylo těžké mu tam tu přihrávku poslat,“ vysvětluje.

„Samozřejmě jsem chtěl dávat góly, nedařilo se, ale myslím si, že jsem týmu pomáhal i jiným způsobem. Já to takhle v hlavě mám. Bez ohledu na to, jestli se sám prosazuji. Chci být platný i ve hře. Teď jsem ale rád, že jsem se na výhře mohl podílet gólem a asistencí. Z naší strany to byl celkově dobrý zápas, ale také víme, že se můžeme ještě zlepšit,“ uvědomuje si Cadu.

Jeho velkou fotbalovou ambicí a touhou je zahrát si anglickou Premier League. Především ale chce své rodině zajistit hezký život. O tom, co bude po sezoně, kdy mu končí v Ostravě hostování, a měl by se vrátit do Plzně, netuší. „V Baníku jsem šťastný. Co můžu slíbit, a vím to, dokud tady budu, dám mu sto procent. To lidé uvidí už teď s Jabloncem (sobota 15 hodin). První letošní zápas doma, všichni se moc těšíme,“ uzavírá Cadu.