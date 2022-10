Kouč Baníku Hapal po Plzni: Z výsledku zklamání, ale od výkonu se můžeme odrazit

Proč?

Hrajete s týmem, který rok neprohrál. Ať je v jakékoliv formě, tak budí kolem sebe respekt, a vy si přejete tam nepropadnout. Proto přístup k takovému utkání je vždy stoprocentní. Musím říct, že něco pozitivního na tom výkonu bylo, na druhé straně si vezměme zejména obranu. Góly, které Baník dostává, jsou laciné, občas i úsměvné. Naopak do útoku to bylo mnohem lepší, mužstvo se snažilo kombinovat. Od expertů v televizi jsem slyšel, že je znát Hapalův rukopis, což je podle mě předčasné. Spíše je to o tom, že tito lidé chtějí být zajímaví, a aby bylo vidět, že tomu rozumí.

Zlepšení vidíte?

Nepopírám, rozdíl ve hře Baníku je. Nenakopává se tolik, ale není tam tvořivý záložník, který by hře dal řád. Že bych si řekl: Ty bláho, to je o něčem jiném. Že Kaloč se vrací mezi dva stopery, vytahují se beci a tím se podporuje víc ofenziva, není nic nového. To je běžné. Takto hraje čtrnáct ze šestnácti týmů v lize. Pozitivum je v přístupu, i když to by bylo i za jiného trenéra, protože Plzeň je dobré mužstvo. U nás nejlepší. A to ukázala.

Potvrdila Plzeň sílu v tom, že nepotřebuje mnoho šancí, aby dala góly, které ji stačí na vítězství?

Jistě. Je to o hráčské kvalitě, sebevědomí i dovednostech. Chorý potřebuje dvě možnosti, aby dal gól, kdežto před rokem to tak nebylo. To těch šancí měl pět. Jenže Plzeň měla Beauguela. Teď si Chorý věří, je otrkaný těžkými zápasy a góly střílí. To vyplývá i z důvěry mužstva v jeho schopnosti, spoluhráči vědí, že on může úspěšně zakončit to, co mu vyprodukují. Vyhovuje mu i příkladná spolupráce s Klimentem. Je to spojení rychlosti, síly a chytrosti, nejsou čitelní. Pak je jasné, že jim stačí na dva góly dvě tři šance. Baník měl teď hlavy dole, pomalu ji zvedá, ale chvíli to potrvá.

Hodně se spoléhá na góly Ladislava Almásiho…

Je dobře, že hraje, doufám, že mu agilnost i nasazení zůstanou, protože každým gólem se bude posouvat dál. Největší rozdíl mezi Plzní a Baníkem je ten, že Baník má Almásiho, na něhož se pějí ódy, a Viktorka má Chorého, na kterého se také pějí ódy. Ale Plzeň si Chorého váží a udělá mu servis, aby z toho góly byly. A většinou také jsou. Navíc z jednoduchých situací. To Baník neumí.

Z jakého důvodu?

Je špatný ve hře po stranách. To tvrdím už rok, ale pořád bylo říkáno, že to není pravda, že tam jsou hráči jako Gigli Ndefe a další, kteří to umí. Neumí. A Almási potřebuje sedm osm centrů, aby se ke dvěma dostal, v jednom měl navrch a mohl dát gól. Chorý jich dostane deset, z toho z osmi je v šanci a ze čtyř se může trefit. To je obrovský rozdíl. Kvalita, souhra, sebevědomí.

Přitom ve čtyřech ligových zápasech, v nichž Almási v sezoně nastoupil, měl příležitostí dost. Proměnil ale jen dvě…

Musíme ale brát do úvahy jeho výpadek. A s tím nic neuděláte, je to jen o hráčské praxi. V tréninku do toho musíte vletět a dělat neustále dokola to stejné, víc, víc a víc. Zároveň každý hráč roste zápasy. A nevím, jak je to u něj, já si ale svá utkání rozebíral. Kolik soubojů jsem prohrál, kolik vyhrál, kde jsem mohl udělat něco víc, nebo kde jsem naopak sám sebe překvapil. Tímto rostete, vidíte, zda jdete nahoru. Ke všemu ale potřebujete zatížení a praxi.

Je to i Almásiho případ, když se ohlédnete za šancemi, které měl a nedal?

Svým způsobem ano i ne. Určitě je to o umění, ale je tu i faktor štěstí. To potřebuje každý. Já klukům na tréninku říkám, že když něco udělají tisíckrát, tak to umí, když deset tisíckrát, umí to ještě lépe. A když to udělají milionkrát, je to dokonalé. Pokud zakončuji slabší nohou z malého vápna, musím to zkoušet a zkoušet, dokud to nedostanu do nohy tak, že tomu věřím a letí to tam, kde chci já.

Když se podíváte na odehrané zápasy pod Pavlem Hapalem, herní projev Baníku, jste pozitivní směrem do budoucnosti?

Určitě ano. Víte, já mám s Baníkem hodně společného, ale do zákulisí jsem neviděl. Je každopádně jasné, že s trenérem Vrbou musel být problém. Ať už jeho vůči mužstvo, mužstva vůči němu, že se s jeho záměry hráči neztotožnili, nebo mu vedení nevěřilo. Prostě nebylo to v pořádku. S trenérem Hapalem to spadlo. Navíc Pavla znám, před Slováckem jsme se potkali na dorostu a probrali to. Je to správný kluk, férový člověk, i zkušený trenér, který toho má za sebou dost. Tento tah s ním byl v pořádku a jsem rád, že to trénuje on. Baníku pomůže, i když naopak on potřebuje pomoci od okolí. Vedení, realizačního týmu, fanoušků a hlavně hráčů, protože mužstvo když chce, tak trenéra seřeže. Je to nefér, ale je to tak. Proto jsem si také před lety řekl, že já trénovat nechci.

Jak na vás působí kroky čerstvého šéfa sportovního úseku Luďka Mikloška?

S Luďkem jsem se bavil v době námluv, v době, kdy se diskutovalo, co se v klubu bude dít. Seděli jsme spolu při Zlatém kahanu, pak i při zápasech devatenáctky a sedmnáctky, probírali to, a já byl jeden z těch, kteří mu řekli, že pokud ta možnost existuje, tak ať jde do toho. Myslím si, že je to správný člověk na tuto pozici a může přinést hodně pozitivního. Super kluk, zkušený fotbalista s ohromným přehledem a výborný člověk. Tím nechci říct nic špatného na Lojzu Grussmanna, ale určité věci a situace žádají výjimečná řešení. Toto bylo jedno z jich. Je to další z bodů a důvodů, že se dnes bavíme o tom, že je Baníku trochu lépe.

Aby se ale Baník posouval dál, bude zřejmě kromě lepší produktivity nutné vymazat triviální chyby v obraně, že?

Víte, mě tak napadlo, že já bych chtěl proti Baníku hrát třicet ligových kol. Proč? Když vidíte u druhého gólu Plzně, jak míč letí kolem dvou stoperů a jednoho obránce, všichni se dívají jeden na druhého, a hráč Viktorky metr od čáry nikým neatakován zakončuje do prázdné brány, tak nechápu, co to má být.

A u první trefy aut vhozený Jiřím Fleišmanem do středu hřiště…

O tom se vůbec nebavme. Proto to nelze hodnotit až tak vysoko, protože tyto chyby nejsou z toho, že Plzeň byla tak dobrá. Plzeň vyhrála, protože Baník byl v těchto ohledech tak špatný. Hodně ji to usnadnil. A když se takové mužstvo dostane do vedení 2:0, máte to těžké. Ale jak jsem řekl, budoucnost vidím pozitivně, je znát, že v klubu vědí, co a jak by chtěli. Trenér i mužstvo, které jeho myšlenky vzalo za své. Snaží se je realizovat, ale vše nebude fungovat za týden. Každopádně vedení musí jednoznačně říct, že Pavlovi věří, stojí za ním, a pokud to některému z hráčů nevyhovuje, dělá problémy, tak se podle toho zařídit. Pak to půjde.