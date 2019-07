Trenér domácích František Straka si při té příležitosti okamžitě vybavil letošní březnový duel, v němž jeho tehdy noví svěřenci přehráli baníkovce 2:0. „Zopakovat výkon i výsledek z tehdejšího duelu bych si hrozně přál. Byl to tehdy můj první domácí zápas v této roli a kluci k tomu přistoupili maximálně zodpovědně,“ vybavil si Straka výhru nad baníkovci.

Ti tehdy podcenili situaci jak na hřišti, tak v hledišti, kam vyslali jen ženy a děti, které se sice snažily, některé fanynky dokonce šly jen do podprsenek, ale hlasově domácím nestačili. Tentokrát baníkovci zcela jistě nic nepodcení, už vzhledem k tomu, že dostali od Karviné větší počet vstupenek nejen do sektoru vyhrazeného hostům, a tak jich bude dostatečný počet, aby vytvořili na stadionu pořádný „hukot“.

„Atmosféra bude nepochybně úžasná. Naši i ostravští fanoušci své týmy skvěle podporují, takže se těším,“ poznamenal Straka, jenž nebude moci použít jak distancovaného Marka Hanouska, vyloučeného v Mladé Boleslavi, tak útočníka Jakuba Šašinku, který v Karviné hostuje právě z Baníku. „Je to holý fakt, s kterým se musíme smířit. Kuba proti svému klubu prostě nastoupit nemůže,“ mrzí Straku rozhodnutí ostravského klubu.

Trenér Baníku Páník: Musíme víc tvořit

Baníkovci sledovali karvinského soupeře během léta jen okrajově. „Jsou u nich změny, tou nejdůležitější je asi ta, že jim odešel silný střelec Wágner, který hodně výsledků zařídil, dovedl se prosadit ve vápně. Změna je i na brankářském postu, kde měli zkušeného Berkovce. Ale tím si neprocházejí jen v Karviné, týká se to i dalších mužstev. O to víc bude Karviná válčit,“ nepochybuje kouč Baníku Bohumil Páník, že domácí nechají na hřišti vše.

Správně zmínil i karvinského navrátilce Marka Janečku. „To je právě hráče, který na hřišti bije na poplach od první do poslední minuty. Žene všechny do válečného stavu, což Karviná ukázala i v Boleslavi. Ačkoliv ta má mimořádně silné mužstvo a dva vynikající střelce, dala Karviné branku až ke konci z penalty,“ připomněl Páník.

Jeho týmu úvodní utkání nového ročníku doma proti Liberci (1:2) nevyšlo a pouze nakopávané míče na bijce Smolu neměly šanci na úspěch. Ostravanům vázla hlavně hra středové řady. „Nám to bohužel vázne už od brankáře a od stoperů. Tam to musí být ta tvořivá síla, od které se potřebujeme odrazit. Dneska musí být i gólman ten, který chce hrát a zakládat postupný útok. To se pak prolíná do halvů,“ upozornil ostravský trenér.