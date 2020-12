Branky: 2. z pen. Rabušic, 39. Kačaraba.

„Zápas se mi těžko hodnotí vzhledem k tomu, co zápasu předcházelo. Mám na mysli opavskou karanténu, tomu moc nerozumím. Opava měla určitě nabouranou koncentraci. Zápas ovlivnila rychlá penalta. Opavě chvíli trvalo, než se z inkasované branky vzpamatovala. Měla dvě možnosti, ale vyrovnat se jí nepovedlo. Liberec dal druhý gól a zkušeně si to pohlídal. Šestnáctiletý brankář Kubný mě překvapil v jedné věci, nebyl nervózní, ani po rychlém gólu, což je důležitý aspekt pro jeho další kariéru. Netroufám si ale předpovídat jeho budoucnost, protože brankáři jsou speciální druh, vždy jsem to nechával na odbornících.“

Karviná – Jablonec 2:2

Branky: 87. a 90. Haša – 25. Schranz, 84. Doležal.

„Utkání bylo relativně vyrovnané. Jablonec prokázal svou velkou kvalitu. Karviná měla některé situace dobré, mohla i vyrovnat. Ve druhém poločase dali hosté druhou branku a zdálo se, že je rozhodnuto. Domácí dali zničehonic gól a pak se stalo to, co říkával vždy trenér Škorpil - že nastal organizovaný chaos. Výsledkem bylo vyrovnání a velké zklamání Jablonce.“

Mladá Boleslav – Baník Ostrava 1:3

Branky: 51. Klíma – 30. De Azevedo, 41. Tetour, 90. Buchta.

„Baník potvrzuje, že se po karanténě vrátil do ligy velmi dobře. Výborně mu zahrála středová trojice. Tentokrát v ní dostal šanci Kaloč a nevedl si špatně. Fazonu má Jánoš. Je srdcem, plícemi i mozkem týmu. Dobře mu sekunduje De Azevedo. Je vidět, že Baník na trávníku dobře komunikuje, líbí se mi jeho organizace hry, což vede i k aktivnímu pressingu na soupeřově polovině. Velmi dobře hrají i krajní obránci, celkově má tým kvalitu ve finální fázi. Vítězství v Boleslavi bylo zasloužené.“

Jan Nezmar a angažmá na klubové úrovni

„Chci říci, že nabídku ke spolupráci jsem dostal ze tří zahraničních klubů. Evidoval jsem i nějaké z českého fotbalového prostředí. Je pravda, že jsem po mém konci navštívil polský klub Bielsko-Biala, ale k žádné dohodě o spolupráci nedošlo. Rozhodně se do léta nechci nikde vázat způsobem, že bych se do práce ponořil naplno. Dodělávám školu a pracuji na projektu, který mám rozdělaný.“