Slezský FC Opava – Jablonec 0:1 (0:0)

Branka: 51. Doležal.

Opava narazila na kvalitní tým. I když se Jablonci v posledních zápasech příliš nevedlo, pořád patří k úzce špičce ligy. Opava zvládla utkání velmi dobře, v poli to bylo vyrovnané. Rozhodla efektivita v šestnáctce, kterou hosté měli. Opavští mohli srovnat, jenomže došlo ke kuriózní situaci, kdy Nešický dorazil střelu směřující do sítě, byl ale v ofsajdu a celá situace tím vyzněla velmi hloupě. Na jedné straně umím jeho krok pochopit, sám jsem byl naučený dotlačit balón do branky, když ještě nebyl v síti, ale tahle situaci myslím byla dost jasná a Nešický ji měl vyhodnotit lépe a míč nechat.

Baník byl nebezpečnější

Baník Ostrava – Teplice 1:1 (0:0)

Branky: 87. z pen. Stronati – 69. Moulis.

„Předně musím říci, že šlo pro mě o zajímavé utkání. Oba týmy do toho pořádně šlapaly, utkání mělo náboj, a to od začátku až dokonce, oba soupeři chtěli vyhrát. Týmy dávaly energii do soubojů, bylo to živé. Baník byl nebezpečnějším týmem, jenomže šance, které si vytvářel, neproměňoval. Nakonec měl co dělat, aby alespoň srovnal.“

Konec trenéra Kozla v Baníku

Nemohl jsem nezachytit ohlas fotbalové veřejnosti, který spekuloval o konci Luboše Kozla. Tlak na jeho konec se zvyšoval. Trochu stal v době, kdy Pavel Vrba podepsal Spartě. Nicméně poslední dobou to znovu vypadalo, že je jeho konec na spadnutí. Nechci to ale více komentovat, přece jenom nemám dostatek informací.

Nicolae Stanciu, klíčový muž pražské Slavie

Nico patří do skupiny výjimečných hráčů. Má vysokou herní inteligenci, přemýšlí o fotbale, zdobí ho výborná kopací technika. Jedna se o rozdílového hráče. Ve Slavii střídal lepší období s méně výraznými. U něj je to hodně o tom, jak hrají hráči kolem něj. Teď to kolem něj lítá, hráči jsou ve výborném pohybu, perfektní servis má v osobě Lukáše Provoda. Už ve Spartě ukázal, že je výjimečný, ale neladilo k němu okolí. S Kangou se pral o pozici na hřišti a tomu neprospívalo. Jeho příchod do Slavie nebyl těžký, chtěl zpátky do Prahy, Slavia se mu líbila. Náročné to ale bylo z hlediska ekonomiky, není levným hráčem. Nico momentálně dělá Slavii, ale platí to i obráceně, jeho spoluhráči dělají Nica.