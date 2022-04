„Žádná ze změn nepřinesla v blízkém časovém horizontu zlepšení. Naopak to bylo ještě horší. A myslím si, že ani v tomto případě to nebude jiné,“ odhaduje Verner Lička.

KOMENTÁŘ: Jen konec Smetany trable Baníku neřeší. Galásek zvažoval „volnou nohu“

Opravdu?

Do konce ligy zbývá sedm kol, je to spíše prostor pro přípravu na období po bývalém trenérovi. Obecně trenér je vykonavatelem práce áčka, lídr, vůdce, který by tým měl dát dohromady a využít jeho pozitivních faktorů, zároveň je také hromosvod. Pořád ale rozhoduje týmová práce. Když to shrnu, z tohoto kroku nejsem šťastný, ale ani nešťastný. Vedení se k tomuto kroku odhodlalo, má své důvody, a má na to právo. Svým způsobem i povinnost. Z pohledu fanouška a experta ale nečekám zásadní zlepšení. Tedy co se týká navýšení bodového zisku a posunu ve výkonnosti.

Podle čeho soudíte?

Fotbal je asi nejsofistikovanější sport, takže udělat během pár týdnů nějaké zásadní změny? Jsem přesvědčený, že to nejde. Je to na dlouhodobou systematickou práci. Ale to neznamená, že ve vzdálenější budoucnosti by to úspěch přinést nemohlo.

Nový trenér Baníku Galásek: Dopadl na nás útlum, pořád je ale o co hrát

Baník sledujete, stejně jako celou českou fotbalovou scénu. Když se na to koukáte takhle jako bývalý manažer klubu zvenku, měl podle vás klub odvolat Ondřeje Smetanu?

Víte, odpovědět na to, střílel bych od pasu. Jestli by klub měl v této fázi odvolávat trenéra, tak k tomu musí mít opravdu velice vážný důvod. Nemusíme si totiž nic namlouvat, nebo se přesvědčovat, Baník v tomto ročníku už skončí na pátém místě. A pak vedle výsledků máte umělecký dojem, zda se vám hra líbí, nebo nelíbí. Vše musí doprovázet diskuse. Musíte si i říct, jestli mužstvo na daný cíl má, v jakém stádiu vývoje je. Ale to si musí vyhodnotit přímo v klubu, protože zrovna já ty kluky – kromě Laštůvky – osobně neznám. Ani lidsky, ani charakterově.

A fotbalově?

No, to se vracíme k tomu, co jsem řekl. Když trenéra odvolám, do konce sezony se nic zásadního nezmění. Kuriózně když ho neodvolám, také se často nic nezmění. (usměje se) Ale získal bych další zkušenosti, jak se trenér Smetana popere s útlumem, o kterém oni sami hovoří, že v něm jsou. Tady ale zase nevíte odpověď na zásadní otázku: Proč? Proč jsou v útlumu? A tím, že ho odvoláte, nevíte, jak by se zachoval, a jaký by byl vývoj dál.

Lukeš: Baník se pokouší zachránit sezonu. Nový trenér? Galáska jsem tipoval

Když jste sledujete zápasy Baníku, v čem jste viděl příčiny herního, a později i výsledkového, trápení?

Řekl bych, že herní koncepce mužstva neodpovídá ambicím. Jestli chce klub hrát o poháry, být na čtvrtém místě, tak musí být právě v herní koncepci lepší, než ostatní pod ním. A minimálně se blížit ke špičce. A v Baníku byla velkým problémem hra bez míče, to přetrvává. Podobně i organizace hry, přepínání po zisku i ztrátě míče, a vůbec postupný kombinovaný útok. Mužstvo, které má ambice, chce mít hru i výsledky pod kontrolou, tak musí zvládat zakládání akcí od gólmana pod tlakem, pak postupně překonávat střední pásmo a hlavně posledních třicet metrů. Tam je největší marže ke zlepšení, protože takhle Spartu či Slavii můžete porazit – to Baník málem ukázal – ale ne porážet!

Týmu se ujal Tomáš Galásek. Vnímáte tento krok jako nouzový, kdy jen povýšíte asistenta, nebo to může mít přesah do příštího ročníku?

To je to, co nikdo neví. Pouze vedení klubu, kde je to interní věc. Jde o otázku na ně, jak přemýšlí, a kudy se chce ubírat dál. Baník to jistě ví, je ambiciózní, dává si cíle na hranici svých možností, což je správné, ale teď si to musí dobře vyhodnotit. Všeobecně se ale předpokládalo, že Baník bude hrát o čtvrté místo se Slováckem. A teď je z toho zklamání, protože Ostrava se vidí ve společnosti té elitní trojky. Jak říkám, musí přijít vyhodnocení, zda je správná filosofie klubu, zda vybrali na správného člověka, a tak. Vždyť si vezměte, že poslední trenér, který byl v Baníku delší dobu, byl podle mě Karel Večeřa. Snad kolem tří let.

ANKETA DENÍKU: Kdo by měl trénovat Baník Ostrava od nové sezony? Hlasujte!

Ano. V letech 2006 až 2009…

Vidíte. A za ním je Bob Páník se dvěma roky. Jinak se všichni pohybují mezi půlrokem a rokem a půl. To je signál, že je něco špatně.

Vy byste s Tomášem Galáskem dojel sezonu a pak do toho řízl? Mluví se o jménech jako Martin Svědík, nebo o vašem synu Marcelovi…

Nevím, opravdu nevím. Ono potom důležitější, než ten vlastní trenér, je právě tým lidí, který klub vede. Když to funguje, ví co chce, tak je pak lehčí si vybrat trenéra. Když chci někam dojet, musím mít prostředky a vědět, jak se tam dostat. Potom máte jasno, jaký typ kouče byste rád přivedl. To je důležité. Aby si to vše sedlo i po lidské stránce. Ještě vám řeknu jednu věc.

Povídejte…

Je to smutné, ale když jsme kdysi někoho vyhodili a pak zase sháněli, udělali jsme si seznam, koho bychom chtěli, nechtěli a ten zbytek. Můžu vám říct, že jsme měli soupis pěti šesti trenérů, které určitě oslovíme. Víte, jaký byl výsledek? Buď nebyli ti lidé dostupní, nebo nechtěli do Ostravy jít.

Kdo na střídačku Baníku? Známý bouřlivák by nabídku z Bazalů určitě přijal

Chcete tím říct, že do Baníku někoho přitáhnout není lehké.

Ano. Proto je zbytečné mluvit o jménech. Navíc ani se nelze bavit o tom, kdo by pro Baník byl ideální trenér.

Třeba Petr Rada řekl, že by Baník vzal.

(pousměje se) Pak je tu ale druhá věc, že chtít musí obě strany. A hlavní otázka je: Proč? Proč zrovna toho, nebo onoho chceme, bereme a angažujeme? Tady si musíte odpovědět, jestli do toho cíle, který jste si před sebe dali, pojedete autostopem, autobusem, vlakem, nebo letecky. Podle toho pak volíte šoféra. Když to neuděláte takto, vzrůstá riziko selhání. Vždyť si vezměte, že když přicházel Luboš Kozel, všichni, včetně mě, jsme to kvitovali. Zdálo se mi, že to půjde. Byl jsem o tom přesvědčený a volbu jsem chápal. I když je z jiné části republiky, což není občas ani v Ostravě na škodu. A vidíte? Nesedlo si to, nevyšlo to.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Aktivní Kuzmanovič, špatný střed, Svozil smolařem. Co říkáte?

Lehce jste to naznačil. Musí to být trenér s vazbou na region?

Opravdu nevěřím, že by kvalitu výběru mělo rozhodnout srdíčko. Že někdo má srdíčko pro fotbal, má ho v sobě zažrané, srdíčko k Ostravě a Baníku. Takhle to nefunguje. Dokonce si myslím, že kuriózně nejtěžší je práce tam, odkud pocházíte a kam patříte. Je těžké oddělit emoční věci a profesní rozhodování. Na rovinu říkám, že vždy jsem měl lehčí výchozí pozici v zahraničí, než když jsem byl v Baníku. Často to na vás dolehne, protože znáte prostředí, lidi, vše okolo, a pak se rozhodujete srdcem, nikoli rozumem. Ve fotbale a v profesi se ale musíte vždy rozhodovat pouze právě rozumem.

Řekl jste, že Baník skončí pátý. Nevěříte tedy ve zdramatizování souboje o příčku, která se může stát pohárovou?

Jako si neumím představit, že by Baník skončil šestý, tak stejné to mám i u toho, že by najednou začal hrát skvěle, ovládal vše, o čem jsme se bavili, bodovat, dotáhl Slovácko a nakonec se ještě posunul. V momentální situaci to mužstvo na takový zázrak určitě není nastavené. A to skutečně mluvíme o zázraku. Realita a sny jsou prostě dvě odlišné věci.