Někdejší reprezentant, mimo jiné hráč Arsenalu, Leverkusenu, Chotěbuze, či Heerenveenu v rozhovoru pro Deník přiznal, že ho zájem z Bazalů donutil přemýšlet. „Tím, že to byl Baník, jehož jsem fanoušek, vyrůstal jsem tam, tak mi to dalo důvod uvažovat. Nakonec jsem se ale rozhodl pro Karvinou a to z důvodů, které jsem uvedl už dříve,“ dodal Papadopulos, jenž v šestatřiceti letech už uvažuje i nad tím, co bude po skončení kariéry dělat.

Po oznámení o prodloužení smlouvy jste mimo jiné řekl, že v Karviné máte nedokončenou práci. Co si má pod tím člověk představit?

Můj záměr byl takový, že pokud by se Karviná chtěla vydat směrem jako tomu bylo rok zpátky, kdy patnáct hráčů odešlo a patnáct přišlo, tak by mi to smysl nedávalo. Teď ale chtějí důležité hráče udržet, tak mi to logiku dává a je zase šance zaútočit na lepší umístění, než na jakém jsme nyní. Prostě stavět na současné kostře, ne že se bude budovat nový tým. Takhle jsem to myslel.

Jak vážnou a reálnou věcí byl tedy přestup do Baníku?

Karviná projevila o mě zájem už po zimní pauze, tím byla první. A já to bral tak, že to bude jediný zájemce, protože mám už nějaký věk, takže jsem neočekával, že by se ozval někdo jiný. Když ale přišel s nabídkou Baník, tak mi tím trochu zamotal hlavu a opravdu hodně jsem nad tím přemýšlel. Řeknu to asi tak. Kdybych se rozhodoval srdcem, šel bych do Baníku. Klíčovou ale byla hlava a rozum, to mi dávalo větší smysl zůstat v Karviné.

Překvapilo vás, že se ambiciózní Baník ozval?

Určitě, určitě. Myslím si, že kdyby ten kontakt proběhl před rokem, tak bych v Baníku i skončil. Teď jsem ale během roku zažil v Česku nový klub, udělal jsem si k němu vztah, máme výbornou kabinu, a nebylo by jednoduché to opustit. To rozhodlo.

Byl Baník ve hře i dříve během vašich angažmá v zahraničí?

Já už jsem to někde říkal, že v době sportovního ředitele Dušana Vrťa. Jenže už jsem měl smlouvu v Piastu Gliwice, Baník se ozval pozdě a padlo to. A pak až teď.

Považujete toto prodloužení smlouvy a tím i kariéry za poslední, nebo si ještě necháváte otevřená vrátka?

Popravdě, já se teď dívám jen na tu následující sezonu. Nechci říkat, že pak bude definitivně konec, ale nikdy nevíte, co se stane. Třeba ji vůbec nedohraji, což je v mém věku reálné. Tím, že jsem fakt hodně zvažoval konec loni, tak teď nad tím nechci spekulovat. Půjdu měsíc po měsíci podle toho, jak budu platný a týmu pomáhat, tak na základě toho se pak rozhodnu. Máme s klubem domluvu, že kdyby to třeba nešlo, tak to lze ukončit kdykoliv.

Těžko říct, jak se cítíte zdravotně, ale podle výkonů na hřišti to ještě vypadá na víc než jen jednu sezonu…

(pousměje se) Tak to nevím, tohle musí soudit jiní. Nicméně sám sebe jsem překvapil tím, že jsem vydržel prakticky celou sezonu zdravý. Kromě něčeho lehčího, nebo pocitů únavy. Vše zůstalo v pohodě a celou sezonu jsem zvládl po fyzické i zdravotní stránce. Cítím se výborně.

Mnohé fanoušky překvapilo, že v týdnu podepsaní nového kontraktu jste pro utkání na Slavii nebyl ani v nominaci.

Měl jsem menší zdravotní problém, ale od začátku týdne trénuji, vše je v pořádku. V neděli na Teplice bych měl být připravený.

I s tím, jak si tým vede, jste jako kapitán spokojený?

Podzim byl lepší, i bodově. Začátek jara jsme neměli vůbec dobrý, pak došlo na výměnu trenéra, která pro hráče není příjemná, protože to je důsledek toho, že je něco v týmu špatně. Přišel Jozef Weber, který to znovu postavil na disciplíně a takových věcech, že to zase začalo fungovat. Výsledky nicméně by měly, nebo musí být, lepší.

Když byla řeč o konci kariéry, který jednou nastane, ať to bude za měsíc, za rok, nebo za tři roky, už tušíte, co budete dělat dál?

Určitě jsem o tom přemýšlel a měl jsem nabídky ohledně práce. Zatím bych to nechtěl specifikovat. Už jsem se tam ale viděl, ale tím, že jsem zdravý a relativně i platný hráč, mám tomu týmu co dát, všude z okolí slyším, že mám pokračovat, tak to teď neřeším. Ano, fotbalová kariéra je krásné zaměstnání, je to něco, co vás celý život baví, a hlavně, až jednou skončím, bude mi chybět kabina. Proto jsem si to ještě o rok prodloužil. Navíc mám do fotbalu chuť. Kdyby ne, skončil bych.

To byste si měl pomalu hledat i klub v nižších soutěžích, nemyslíte?

Je to ještě daleko, ale rodiče mají barák v Řepištích, tak mě tam předseda láme, abych tam šel, až skončím. Něco jsem mu přislíbil, tak si tam potom půjdu rád zahrát.

Sice jste řekl, že byste své eventuální budoucí zaměstnání nechtěl specifikovat, ale lze říct, jestli by to bylo z fotbalového nebo sportovního prostředí?

Zatím je to ze sportovního, ale já si umím představit něco i absolutně mimo sport a fotbal.

Jak jste se svou kariérou, když se ohlédnete, spokojený?

(pousměje se) To je těžká otázka, protože já jsem v životě nikdy nebyl stoprocentně spokojen pokud jde o výkony a tak. Ale na taková hodnocení ještě bude čas. Mohlo to být lepší, ale jsem šťastný za to, co mám, že jsem i přes pár vážnějších zranění byl zdravý, od sedmadvaceti mi je už lépe a závěr kariéry je vydařený. To mi dává sílu jít dál a dál.