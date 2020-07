Na Karvinsku je jedno z ohnisek koronavirové nákazy v republice, dnes do Ostravy míří ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, aby situaci řešil. Covidu se nevyhnuli ani fotbalisté Karviné. Krajská hygiena nyní zkoumá, o koho přesně jde.

„Na tom záleží. Pokud jde o hráče základní sestavy, tak se obávám, že je to problém, protože tým bude jednak muset do karantény, a jednak na více dnů,“ sdělil Deníku Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice MS kraje.

To už je ostatně jisté, jak Deníku potvrdila Andrea Lipjaková, vedoucí protiepidemického oddělení územního pracoviště Karviná. „Aktuálně je věc v šetření, odběrová místa jsou přeplněná, takže situaci nelze vyřešit tak rychle. Nyní se musí všichni podrobit dalším testům,“ informovala Lipjaková.

Sobotní zápas karvinských hráčů ve Zlíně se tudíž neodehraje. „V žádném případě. Všichni nastoupili do karantény. Momentálně zjišťujeme, kteří hráči měli pozitivní test, budou se trasovat kontakty a zjišťovat, kdy naposledy přišli lidé v klubu do přímého styku s nakaženými,“ dodala.

Karanténa je nevyhnutelná

Na jak dlouho by fotbalisté měli v karanténě být? „To se potvrdí až po dohledání všech kontaktů. Základní karanténní doba je čtrnáctidenní, ale může se stát, že fotbalisté budou v karanténě jen týden. Dohledává se to totiž do dne, kdy naposledy přišli do kontaktu s pozitivně testovaným, a to mohlo být třeba před týdnem,“ vysvětlila Lipjaková.

Což ale znamená, že nakažení by nyní mohli být i další fotbalisté ostatních ligových klubů. Na testy nastoupilo i mužstvo Sigmy Olomouc, které s Karvinou hrálo poslední ligový duel. Podle informací Deníku jde ve dvou případech o hráče základní karvinské sestavy.

Otázka je, jakým způsobem se informace o tom, že by v karvinském fotbalovém klubu měl vyskytovat covid, k hygienikům vůbec dostala. Ostravští pracovníci totiž údajně reagovali pověřením územního pracoviště Karviná na základě novinového článku z portálu Seznam.zpravy, kde se tato informace objevila v podobě, že jde o fámu.

„Od kolegů z krajské hygieny jsme dostali podnět k prošetření několika případů a byli mezi nimi i karvinští fotbalisté,“ doplnila Lipjaková.

Dohrání ligy v ohrožení?

Deník dál zjišťuje další podrobnosti. Klub se zatím oficiálně k situaci nevyjádřil.

Jisté je, že LFA prozatím odsunula sobotní ligové kolo skupiny o záchranu, tedy všechny tři zápasy, na středu 8. července.

Pokud bude karanténa trvat delší dobu, případně se najdou další pozitivní nálezy, nejvyšší fotbalová soutěž se také nemusí dohrát. Pokud by se nedohrála jen skupina o záchranu, v níž právě Karviná figuruje, nikdo by nesestoupil a nový ročník by se odehrál v sedmnácti klubech i s vítězem druhé ligy. Baráž by se nehrála.