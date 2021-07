2. Je tým při pohledu na soupisku proti minulé sezoně slabší, nebo silnější? Jak moc bude chybět Patrizio Stronati?

R. KRAJČO: Těžko říct, teď to nedokážu posoudit. Ale podívejte se, jak Slavia prodala důležité a silné hráče a dokázala je skvěle nahradit. Přitom v první chvíli se nezdálo, že se to povede. Teď budu věřit, že se bude podobně dařit i Baníku a Davidu Lischkovi. Myslím totiž, že pokud na to hráč má, a má nabídku, mělo by mu být zahraničí umožněno, byť to klub bolí. A Zio si to zasloužil. Pokud jde o kádr, tak ten mi přijde trochu stejný. Nechci si dělat velké naděje, protože pak bývám zklamaný. Radši budu příjemně překvapený, protože ve skrytu duše doufám, že se Baník vrátí mezi nejlepší tři týmy ligy, kam historicky patří.

V. LIČKA: Žádný seriózní trenér nebo odborník vám na to teď neodpoví, protože je potřeba ten tým vidět a mít určitý vzorek mistrovských zápasů. Určitě ale nahrazení takového hráče, jakým je Patrizio, je složité. Vždyť i on sám se při svém příchodu musel adaptovat. Zároveň jako jeden z mála v klubu ale splňoval ty největší nároky, byl spolehlivý po mentální i fyzické stránce. Chtěl se ale posunout a já věřím, že má kvalitu, aby dosáhl reprezentační úrovně. Zpočátku chybět bude, mužstvo bude potřebovat čas, aby si to v něm zase sedlo. U Davida Lischky je výhodou herní inteligence a nadstandardní řešení herních situací. Jeho konstruktivnost.

L. MIKLOŠKO: Patrizio chybět bude. Je to důrazný hráč, který si dokázal udělat v obraně pořádek, vyhecoval tým, do všeho šel naplno, nic nevypustil, takže bude zajímavé sledovat, jestli se jej podaří zastoupit. Každý je ale nahraditelný. Celkově o týmu bych řekl, že jeho kvalita je stejná jako na jaře. Velký rozdíl tam nevidím, možná je ten současný lehounce silnější. Ale jen malinko. Ale viděl jsem jen jedno utkání, z toho mohu jen těžko soudit.

V. SVĚRKOŠ: Jestli je ten tým silnější nebo ne, na tyto soudy bych si počkal do nějakého čtvrtého pátého kola. Přece jen v přípravě se hodně zkouší a není to tak patrné. Přínosem ale může být určitě Budínský, už kvůli své kopací technice může být velkou zbraní. Co jsem četl, tak Almási přišel za nemalé peníze, takže by bylo fajn, kdyby se rychle chytil a dával góly. U Stronatiho je to složitější, protože jeho styl je specifický a svým způsobem nenahraditelný. Na druhé straně Lischka je lepší v jiných věcech, třeba v rozehrávce, takže by Baník mohl být vzadu konstruktivnější.

P. KUBINA: Podle mého je kádr na zhruba stejné úrovni, i když Stronati prostě v obraně bude chybět. Naštěstí nikdo další z důležitých hráčů už neodešel, celkově tým má zase více zkušeností, mladí se za ten rok opět posunuli, což může hrát také roli.