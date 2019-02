Bývalý obránce a člen slavné generace, která pod vedením kouče Evžena Hadamczika na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvakrát ovládla československou ligu, vyhrála i domácí pohár a na Bazalech hrála třeba s Bayernem Mnichov nebo Borussií Mönchengladbach, vstoupí již do osmé dekády svého života.

„Musím zaťukat, zatím se cítím dobře, bez větších problémů. Ale žiju už hlavně vzpomínkami,“ prozrazuje s úsměvem v rozhovoru pro Deník Vojáček.

„Samozřejmě v tomto věku člověk problémy má, u mě je to především s pravým kolenem. Říká se ale, že když člověk dobře spí, tak se s tím nemá nic dělat, takže se toho snažím držet,“ dodává.

Takže to nikterak neřešíte?

V této chvíli ne. Vím, jsem vůči sobě trochu tvrdý, protože okolí mi mluví, že bych s tím měl něco dělat, ale zatím ne. Uvidíme. Třeba v budoucnu.

Nějaký sport ještě děláte?

Už ne. Teď mám fyzickou aktivitu spíše ve starosti o chatu, takže spíše než bych sportoval, tak nosím dříví a podobně. Na chatě trávím v podstatě veškerý čas, do Ostravy se podívám jen u příležitostí nejrůznějších akcí a sem tam se přijedu podívat na nějaké to utkání. Jinak, jak říkám, žiju jen ze vzpomínek na nejkrásnější období, to znamená na fotbalové roky, které jsem strávil v Baníku.

Klub si na vaše jubileum také vzpomněl, že?

Ano, určitě. Něco jsme včera natáčeli, dělali jsme to od dvou hodin až do večera, pořád jsme přejížděli z Bazalů do Vítkovic, kde člověk potkal i hráče a lidi okolo. Občas jsme i zavzpomínali.

Asi bylo na co…

Samozřejmě. Čekám, že se někdy naváže na naše úspěchy za trenéra Hadamczika. V pěti letech dva tituly, třikrát druhé místo, k tomu evropské poháry, kdy tady přijel i Bayern nebo Borussia Mönchengladbach. To si myslím, že zůstane dlouho nepřekonané. Říkali jsme si, že bychom byli rádi, kdybychom se něčeho podobného ještě dočkali. Ale v horizontu kolika let, to těžko říct.

Neuronil jste slzu při návštěvě Bazalů?

Ano. Byl jsem na protilehlé tribuně, protože hlavní už není, tam se staví nové zázemí. Potěšitelné je snad jedině to, že se to buduje pro mládež, což je vždycky dobře, navíc to bude připomínat fakt, že se tady odehrála velká utkání. Pro mladé to bude třeba motivace.

Nelze se nezeptat, co říkáte na současné čtvrté místo Baníku v ligové tabulce?

Řekl bych, že je to potěšitelné a vzbuzuje to důvěru v to, že než se tabulka rozdělí na ty tři části, tak Baník bude v té horní. Myslím si, že třetí místo je dosažitelné.

Je to asi velký rozdíl oproti tomu, co se v klubu a okolo něj dělo v minulých letech, viďte?

To bezpochyby, ale to vše souviselo s osobou majitele. Od něj pak vyplývají cíle i směřování klubu. Záleží na tom, jak to s ním myslí vážně. Oni tenkrát přišli z Prahy, všichni víme, jaké jsou vztahy mezi Ostravou a Prahou, a podle toho to vypadalo i tady.

V neděli hraje Baník na Spartě, půjde o třetí místo. Takže to bude velmi interesantní souboj, co myslíte?

Velice těžké, ale také sledované utkání. Sparta dvakrát vyhrála, diváci v Ostravě jsou na ni nažhavení. Myslím si ale, že pokud Baník zahraje dobře v obranné fázi, kde se soudě podle posledních zápasů velmi zlepšili, tak se mají od čeho odpíchnout. Starosti jim ale určitě může dělat Tetteh, který je výborný hráč. Když ho pohlídají, mohl by Baník remízu přivést. Pokud by navíc vyšel i nějaký protiútok a padl by gól, bylo by to ještě zajímavější.