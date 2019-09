Fotbalový Baník Ostrava na začátku týdne zahájil prodej vstupenek na utkání 3. kola MOL Cupu proti Hradci Králové, které se bude hrát 25. září od 18 hodin na Městském stadionu ve Vítkovicích. Spuštěn byl internetový prodej na sítích ticketlive i ticketportal, na tradičních místech už probíhá také klasický prodej. Ceny vstupenek odpovídají cenám na ligový zápas standardní kategorie. Pro vstup na utkání je možné využít permanentních vstupenek, které jsou pro domácí zápasy tuzemského poháru platné. Baník má za sebou víkendový duel 9. kola FORTUNA:LIGY, který zvládl, když porazil nováčka z Českých Budějovic 2:1. Svěřenci kouče Bohumila Páníka se momentálně připravují na nedělní souboj na hřišti Mladé Boleslavi.

Straka: Horníci se koupali a my měli málo vody

Trenér fotbalové Karviné František Straka reagoval na slova Martina Haška, kouče Bohemians, který si po nedělním utkání Karviné s Bohemians postěžoval na fakt, že domácí řádně nepokropili hřiště, a to bylo suché. „Když je suché hřiště, vypadá pak fotbal tak, jak to viděli diváci v Karviné. Hra je úplně jiná a hlavně o soubojích. Je logické, že se to lidem nelíbí,“ poznamenal Hašek s dodatkem, že o fotbale nedělní utkání moc nebylo. Trenér Karviné František Straka pak dotaz na nenakropené hřiště obrátil v žert. „Že bylo hřiště nenakropené? No, měli jsme tady hornické slavnosti, tak se horníci asi všichni koupali a měli jsme málo vody na kropení hřiště. Ale je fakt, že balon se na mokré trávě chová jinak,“ dodal s úsměvem.

Předchozí zápasy Opavy s Libercem byly divoké

Fotbalisty Slezského FC Opava čeká v sobotu Liberec. Oba soupeři se v nejvyšší soutěži potkali osmnáctkrát. Pouze čtyřikrát na tři body dosáhli Slezané, šestkrát se oba protivníci rozešli nerozhodně, osmkrát vyhrál Liberec. Opavské bitvy se Severočechy bývají vypjaté. Bylo v nich rozdáno už pět červených a celkem 67 žlutých karet. Nejlepším střelcem je zatím čtyřgólový Jan Nezmar. Současný sportovní ředitel pražské Slavie rozvlnil brankovou síť čtyřikrát. Pro Opavu půjde o hodně. Svěřenci trenéra Ivana Kopeckého už pomalu neví, jak chutná vítězství. Naposledy se totiž z tříbodového zisku radovali 20. července, kdy porazili díky brance Reného Dediče Příbram 1:0. Sobotní zápas v Městských sadech v Opavě má výkop již v 16.30 hodin.