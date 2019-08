Do nového ročníku domácího poháru dnes vstoupí fotbalisté Baníku Ostrava. Poslední finalista se představí od 17 hodin na hřišti divizního Lanžhotu, který prožívá snový úvod sezony. Po třech kolech má na špici tabulky plný počet devíti bodů při skóre 16:1, v MOL Cupu vyřadil třetiligové Znojmo.

„Musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Víme, jaké tyhle pohárové zápasy jsou. Lanžhot je v úvodu sezony v laufu, daří se jim a doma na nás půjdou neskutečně nahecovaní. Nesmíme to podcenit,“ zdůraznil zkušený obránce Baníku Jiří Fleišman, který v páteční ligové předehrávce7. kola přispěl gólem k vítězství 3:0 nad Slováckem a posunu na čtvrtou příčku. Svěřenci trenéra Bohumila Páníka se v nejvyšší soutěži představí po svém pohárovém vystoupení v neděli. Venkovní dvojboj uzavřou v Jablonci, kde čekají na výhru už třináct a půl roku.

Opava míří do Mohelnice, kde ji čeká Olešnice

Nejslabšího možného soupeře „chytila“ ve druhém kole MOL Cupu ligová Opava. Kopeckého výběr dnes změří síly s Olešnicí u Bouzova. Účastník I. A třídy vyřadil třetiligové Otrokovice a zápas s Opavou bere jako svátek. Hrát se bude v Mohelnici. Slezský FC posledních pět zápasů prohrál, naposledy „vybouchl“ v Plzni.

„To, co jsme předvedli v Plzni, bylo špatné. Chyběla nám agresivita, důraz. Tohle chci v dalším zápase vidět. Zápas s Olešnicí chceme odehrát na sto procent. Beru to jako generálku na Slavii,“ podotkl trenér Slezanů Ivan Kopecký. Šetřit nikoho nebude. „Není důvod, potřebuji dostat do hry Zavadila se Šulcem a Hrabinou,“ nastínil opavský stratég. „Nejsem spokojený s tím, co předvádíme. Nastal čas to zastavit,“ řekl ještě Ivan Kopecký. Utkání v Mohelnici má výkop v 17 hodin.

Karviná zajíždí do Frýdku k pohárovému derby

Ligové fotbalisty Karviné čeká dnes od 17 hodin pohárové derby ve Frýdku-Místku. „Z tohoto pohledu je to skvělé, nemusíme nikam daleko,“ potěšil karvinského kouče Františka Straku příznivý los. Po výhře ve Zlíně půjde o další možnost, jak si po výsledkově špatném startu do sezony spravit náladu.

„Výhra ve Zlíně je velké povzbuzení. Snad to teď z nás ze všech spadne a půjde to. Samozřejmě bychom to rádi potvrdili i v poháru,“ poznamenal jeden ze střelců ze Zlína, Erik Puchel. Karviná byla, podobně jako další prvoligové celky, do druhého kola přímo nasazena. To Valcíři v úvodní rundě zdárně obstáli na půdě divizního Nového Jičína, kde vyhráli 3:2. Navíc jim vyšel i vstup do MSFL. Po čtyřech kolech okupují s deseti body čelo tabulky. „Jistě, ale to nic nemění na tom, že jsme favoritem utkání,“ nechal se slyšet Straka.