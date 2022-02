Jaroň, Boháč, Smékal, Šín… Mladíci Baníku si otevřeli dveře do ligy. Prorazí?

Filip Kaloč a David Buchta. Dva hráči z líhně slezského klubu, kteří už ligu hrají a stali se oporami Baníku. K nim by mohli přibýt další. Velmi nadějně se jeví dvacetiletý obránce Jaroslav Harušťák, který na podzim svou výkonností převýšil béčku MSFL, a klub jej poslal pro jaro hostovat do druholigového Vyškova.

Očekávání jsou i od sedmnáctiletého stopera Ondřeje Kukučky, který se však musí nejprve vyhrabat ze zdravotních trablů. A hned za nimi je čerstvá čtveřice Petr Jaroň, Sebastian Boháč, Daniel Smékal a Matěj Šín. Prvně jmenovaný produktivní křídelník, po polovině MSFL s 13 góly nejlepší střelec soutěže, je už navíc oficiálně součástí mužstva.

„I ostatní se v přípravě rvali o to, aby se stali členy týmu, chodili s námi a trénovali. Je to jen na nich,“ uvedl kouč Ondřej Smetana.

„Je fajn, že Baník doplnil kádr i jinak, než jen příchody odjinud, a že se tam dostávají i kluci z devatenáctky, nebo béčka, třeba i Šín. Je tak výhled, že by se v budoucnu už nemuselo tolik nakupovat,“ nastínil i Václav Svěrkoš, bývalý útočník, nyní hráčský agent.

Řada mladíků upoutala na začátku ledna v Tipsport lize, kdy se nelekla silných složení ligových mužstev Karviné a Pardubic a oba zápasy vyhráli. Vedle Jaroně šlo právě i o zmíněného Matěje Šína, sedmnáctiletého středního záložníka. „Ukázal, že je nadstandardní,“ poznamenal Svěrkoš.

„Jiní mají třeba s rychlostí i tempem tréninku či samotných zápasů problém, on ale naopak. Nechyboval, byl aktivní, chtěl hrát, neměl strach hrát se a je znát, že se adaptuje velmi rychle. Nebál bych se ho zapojit, zvlášť když se teď Tetour zranil,“ nadhodil Svěrkoš možnost řešení aktuálního problému v sestavě, který během pauzy vznikl.

Naposledy v neděli byl Šín svým centrem od rohového praporku na začátku jedné ze dvou gólových akcí Baníku proti Slavii. „Je to typ hráče, který v devatenáctce, když se nedařilo, byl méně vidět, než v Tipsport lize nebo v Turecku. Když má kolem sebe větší kvalitu, i ta jeho a výkon jdou nahoru. Asi ze začátku bude hrát za béčko, ale nevidím důvod, proč ho nedat už do ligového zápasu. To je ale na zvážení vedení a trenérů,“ dodal Václav Svěrkoš.

V podstatě jako jistotu nastupování dorostence ve třetí nejvyšší soutěži považuje i Smetana. „Musí hrát MSFL. Svými výkony si o to říká, takže tam určitě bude. A věřím, že bude i v A-týmu, aby na nás trenéry vytvářel tlak a byl důvod mu dát maximální porci tréninku, nebo i minutáž. Budeme jen rádi,“ prozradil.

Není to však jen Šín. „Všichni si k nám otevřeli dveře, budou s námi trénovat – někteří více, jiní méně – ale budeme s nimi pracovat. Jde o to, aby byli připravení, když je budeme potřebovat. Když bude nutné někam sáhnout,“ vysvětlil kouč svou představu.

„Vědí, co po nich chceme, jsou takticky i kondičně nachystaní. Není to jen o tom přivádět hráče zvenku, nutné je využívat obě cesty. A být v tom efektivní,“ doplnil Ondřej Smetana.

Nejen on by si tak přál, aby aktuální členové A-týmu, případně ti, kteří do něj mají významně nakročeno, dopadli lépe, než známé případy Vojtěcha Wojatschkeho, Timofeje Barkova, či čerstvě Daniela Šmigy, který odešel do pražské Slavie.

„Věřím, že současní kluci povedou jinak, lépe. Zrovna Šíňas je jiná povaha, což může být i postem. Útočníci jsou větší individualisté, takže potřebují dostat víc prostoru a šancí. To třeba mohlo být i u výše zmíněných, i když chyba bude asi na obou stranách – hráčů i klubu,“ uzavřel Václav Svěrkoš.