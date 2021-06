„Jsem rád, že mě kluci pozvali, protože dělají fantastickou věc. Proto doufám, že se ještě takových akcí budu moci zúčastnit, protože si to tu určitě všichni užili, vybrala se skvělá suma,“ poukázal kapitán Baníku na sumu necelých 192 tisíc korun.

„Bohumín je malé město, ale ukázalo se, jací jsou v tomto regionu kolem Ostravy lidé. Klobouk dolů před všemi, kteří přispěli. Jen víc takových, kdo by takto pomáhali,“ dodal Laštůvka, kterého s Baníkem čeká od 10 hodin v Kroměříži první přípravný duel proti místní Hanácké Slavii.

Jaký máte sám vztah k charitativním akcím?

Jsem tomu určitě kdykoli otevřený a pokud můžu, snažím se být při tom. Někdy jsou to hodně emotivní události a momenty, ale když někteří kluci pomáhají, je to jen dobře.

Sledoval jste loni či předloni Šachtar BO Ostrava?

Sledoval a hlavně znám Szturcíka (Romana Szturce), který mě informoval. Já kdysi hrál za Kubina Team, bohužel Kubas (Pavel Kubina) už je tam, kde je, tedy daleko. Proto v momentě, kdy mi Szturcík nastínili tuto věc, svou účast jsem hned přislíbil. Chytlo mě to. Všichni kluci jsou fajn a i přes velké teplo se v Bohumíně sešlo dost lidí. Hlavně, že to šlo na podporu dobré věci.

Chytání vám evidentně nechybí, nastoupil jste v útoku…

Vůbec. Věděl jsem, že v pondělí nám začne příprava, v ní i potom v sezoně budu mít chytání dost, takže jsem nad tím ani neuvažoval. Jsem rád, že jsem mohl vypnout a jak jsem řekl, že se všichni bavili a my pomohli.

Prahl jste po gólu?

Ne, to ne. Jindy bych to bral hodně na sebe, ale tentokrát ne. V tom počasí to bylo rozdýchání. Důležité je, že se nikdo nezranil a všichni si to užili.

Jako brankář jste během jara určitě zaznamenal trefu gólmana Liverpoolu Allisona. Co jste na to říkal?

To je hlavně o štěstí. (usmívá se) Já také dal nějaký gól, bohužel mi ho neuznali, ale kdo mě zná, ví, že statistiky nesleduji. Jde to mimo mě, a budu radši, když vyhrajeme 2:1, než abych měl nulu a hráli jsme 0:0. Jsem už skoro na konci kariéry, snad ještě ne poslední rok, ale když gól nedám, nebudu se věšet.

Zmínil jste přípravu. Jak jste se těšil na start?

Člověk ví, do čeho jde, co ho čeká. Máme měsíc na to, abychom se připravili a konečně nemluvíme o pohárech, ale soustředíme se na každý jednotlivý zápas tak, jak po sobě půjdou. Budeme se samozřejmě snažit skončit nejlépe, co to půjde.