Karviná – Velmi těžká mise čeká dnes od 17 hodin na fotbalisty MFK Karviná, kteří míří do moravskoslezské metropole k regionálnímu derby s Baníkem.

Marek Janečka se z Baníku na zadek neposadí. Chce uspět. | Foto: Ivo Dudek

Spoluhráče povede do boje nekompromisní Marek Janečka, tahoun mužstva, o němž se ví, že Baník moc „nemusí“. V rozhovoru pro Deník se ale vyjádřil k soupeři, jeho lídrovi Milanu Barošovi i šancích svého týmu na úspěch.

Pár hodin zbývá do zápasu v Ostravě. Stupňuje se už ve vašem týmu napětí?

Za sebe mohu říct, že ano. Na derby se těším, ale to my všichni. Zároveň víme, že pro Baník je tím pravým derby zápas s Opavou a nejprestižnějším utkáním vůbec pak duel se Spartou, takže vzájemný zápas s námi asi tak prestižně nebere, ale to je nám srdečně jedno. Pro nás to derby je a také do něj půjdeme s maximální snahou uspět. Na to ať se Baník připraví.

Soupeř patří aktuálně k české špičce. Co na to říkáte?

Že si to zaslouží, protože se tam dostal poctivými, dobrými výkony. Tohle fotbal občas přináší. Po té loňské sezoně, kdy hrál spolu s námi o záchranu, se mu teď daří a hraje na opačné straně tabulky.

Něco podobného byste jistě uvítali i v Karviné…

Jasně, ale nejsme top český klub. Je třeba si uvědomit, že jsme pořád Karviná, se kterou se permanentně počítá hlavně do bojů o záchranu. Momentálně se i pohybujeme v pásmu, které tyto teze potvrzují, ale na Baník se jedeme poprat o úspěch. Pro nás je to alespoň motivace navíc. Uspět proti silnému týmu, který může usilovat o poháry, to se počítá.

Můžete uspět?

Fotbal je nevyzpytatelný. Dukla k nám také přijela v pozici outsidera a nikde není psáno, že zase my nemůžeme překvapit na Baníku. Česká liga je strašně vyrovnaná, každý může porazit každého. Já osobně udělám maximum pro to, abychom na Baníku něco uhráli.

S tou Duklou to byl z karvinského pohledu průšvih, souhlasíte?

Je to nepříjemné. Ale tušil jsem, že to nebude lehká záležitost. Všichni se dívali jen na to, že je Dukla poslední, přitom herně předváděla výkony, které ji k poslednímu místu moc nepředurčovaly. Často je to tady o tom, kdo chytí nějakou bodovou vlnu, na které se pak veze. Třeba Baník evidentně na jedné takové momentálně je.

Čím si vysvětlujete, že se mu letos tak daří?

Zásadní zlom v herní proměně Baníku spatřuji v osobě trenéra Páníka, který vtiskl mužstvu svou herní tvář. Každý trenér má nějakou svou filozofii, on ten svůj model ze Zlína přesunul do Ostravy a vychází mu to. Hráči jej uznávají, zvykli si na systém 4-4-2, jsou v něm silní, vhodně doplnili kádr. To teď dělá z Baníku silný tým. Mají tam osobnosti.

Třeba Jana Laštůvku a Milana Baroše?

Nejen tyto a hlavně tyto. Honzu Laštůvku považuji za nejlepšího gólmana v lize, který svůj tým podrží v nejdůležitějších chvílích zápasu. Když se mužstvu nedaří, vytasí zákrok, který pro tým znamená bodový zisk. Totéž se dá říci o Milanu Barošovi, který je pro hru Baníku naprosto nepostradatelný.

Bude tedy vaše výhoda, že proti vám Milan Baroš nebude moci nastoupit?

To se uvidí až během utkání, jak si s tím soupeř poradí. Baroš dokáže svým výkonem i vystupováním strhnout spoluhráče i fanouškovské davy, umí vytvořit i tlak na rozhodčí. Pro soupeře je to persona, podle mě to bere jako velké oslabení. Sám jsem zvědavý, jak se s jeho absencí Baník vyrovná. Je to pro něj důležitý hráč, klíčová osoba.

Když se bavíme o Baníku, jak vlastně vy osobně vnímáte jeho pozici v našem kraji?

Normálně. Často slýchávám, že Karviná je brána spíš jako nějaké béčko Baníku, ale dovolím si připomenout, že v předminulé sezoně jsme byli nejvýše postaveným klubem v tomto kraji my. Baník procházel druholigovou krizí. Samozřejmě, teď je to jiné, v Baníku si to sedlo a klape jim to. Každý musí uznat jeho kvality, i já z historického pohledu Baník uznávám, ale rozhodně se z něj na zadek neposadím. Mně Baník nezajímá. Zajímá mě Karviná a to, jak se bude dařit našemu týmu.