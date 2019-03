Vedení klubu MFK Karviná je přesvědčeno (aby také ne), že rozhodčí hrubě ovlivnili utkání ve prospěch domácího týmu. Slezský klub tak oficiálně podal protest proti tendenčnímu řízení zápasu hlavním rozhodčím Pavlem Julínkem.

Co klubu vadilo? Zcela logicky vymyšlená penalta, což byl nejzásadnější moment celého střetnutí. Ve 2. minutě se pískal pokutový kop poté, co nikým neatakovaný Miloševič upadl na zem, aniž by se jej karvinští hráči vůbec snažili zastavit.

Ze záběrů O2 TV Sport či iSport.cz je patrné, že ke kontaktu s hostujícími fotbalisty Milanem Rundičem ani Benjaminem Čoličem nedošlo. Lavina vzkazů a nechápavých reakcí se spustila také na sociálních sítích, kde reagoval například bývalý trenér AC Sparta Praha a dnes slovenského týmu MFK Ružomberok David Holoubek: „Dukla vstřelila první gól z penalty… a ta stojí za vidění… respektive faul, za který byla nařízena…“

Kromě této situace se Karviná rovněž pozastavila nad zákrokem brankáře Hrušky na karvinského útočníka Wágnera v 72. minutě, kdy domácí gólman po vysokém nákopu do pokutového území naskočil do Wágnerových zad a při pádu na zem jej strhl s sebou zatáhnutím zezadu za obličej! Hlavní rozhodčí Julínek ale odpískal odkop od domácí brány…

Podle MFK Karviná bylo celé utkání vedeno hlavním sudím Julínkem tendenčně proti slezskému celku a Karviná se cítí poškozena.

Navíc podle pozápasových vyjádření samotných karvinských hráčů se k nim rozhodčí Julínek choval během celého utkání arogantně.

PORAŽENÝ TÝDNE: SUDÍ PAVEL JULÍNEK Jasně nejslabší rozhodčí v první fotbalové lize? Ve Slezsku v tom mají zcela jasno: Pavel Julínek. Tento „hochštapler“ s píšťalkou v puse hrubě ovlivnil dva poslední zápasy a vždy v neprospěch klubů ze Slezska. Fanoušci Baníku dodnes nemohou rozdýchat domácí zápas se Zlínem, kdy přehlédl zákeřný faul útočník Poznara, který úderem loktem v pokutovém území sestřelil obránce Mešaninova. Místo vyloučení a pokutového kopu, pak inkriminovaný útočník zápas rozhodl… Doslova mistrovský kousek poté předvedl Julínek v pátek, kdy doslova „zprasil“ záchranářský souboj mezi Duklou Praha a Kar-vinou, kterou poškodil odpískáním penalty po neexistujícím faulu na domácího Miloševiče. Srbský hráč dostal pas za obranu a když mu míč utekl, skácel se k zemi jako podťatý. Tento záběr se rychle stal hitem na internetu a baví se jimi nejen fanoušci v Česku.