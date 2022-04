„Byly tam situace, kdy můžeme podržet míč, hrát nahoru, nebo se přihrávkou dostat do pozice, kdy si lze odpočinout. A to jsme nedělali,“ dodal Tomáš Galásek.

PODÍVEJTE SE: Chybí vám vajca, vzkázal hráčům kotel Baníku. Kdo byl na tribuně?

Přitom začátek a většina první půle se vám povedla, že?

Začali jsme bojácně. Nevím proč. Asi proto, že fanoušci křičeli ‚my chceme Baník‘. To hráče možná trochu rozhodilo. Pak jsme se ale uklidnili, dali gól po pěkné akci. Hlavně pro Davida Buchtu, jeho sebevědomí, je dobře, že proměnil šanci a po dlouhé době se trefil. Pak jsme měli více ze hry, šance, nebo jejich náznaky, ale nedohráli jsme to. Chyběl tomu centr, nebo finální přihrávka. Jablonec složité situace ubránil. A do konce poločasu se to už zhoršovalo.

Fanoušci chtěli odvážnější Baník, to v prvním poločase platilo. Po pauze jste hodně drželi míč. Nechybělo zrychlení, kolmá přihrávka?

Musím říct, že se mi zdálo, že když v průběhu přišli noví hráči, tak zatímco v Plzni to oživili, tady mi to chybělo. Šíňas (Matěj Šín) běháním, nebo silově stačil, ale měl hodně ztrát, což jsme u něj nečekali. U druhých mi pak chyběla síla. Je anglický týden, je to pro nás něco nového, čeká nás Sparta, tak mám obavy, jestli všichni fyzicky vydržíme a zápas v sobotu zvládneme.

Po šesti nezdarech výhra! Baník gólem Buchty zdolal Jablonec, zaujal Smékal

Je ale pro vás momentálně dvojice Kaloč – Boula ve středu zálohy první volbou, byť třeba Janošek už dlouho nehrál?

Jsou to defenzivní štíty, což je moje pozice, v tom se vyžívám. Přeji si, abychom měli co nejméně ztrát. V nasazení a přístupu jim vyčíst nic nemohu. Možná chybí trochu konkurence, proto mám v hlavě variantu s Pokorným, nebo Takácsem. To prozradím, tihle také mohou na šestce hrát. Na druhé straně nemám co komu vyčítat. Boulis (Boula) měl nasazení, vyhrané souboje… že chybí kvalita, to do něj dostaneme v trénincích. Na tom budeme pracovat, aby jednou on, podruhé Kali, si vzali míč zezadu, věřili si a zásobovali naši útočnou řadu.

Co vás vedlo, že jste nasadil vícero odchovanců? Kromě stálic Buchty a Kaloče také Petra Jaroně a Daniela Smékala.

Momentálně je takový stav kádru. Vyměnil jsem útočníka, který se v Plzni vykartoval, Jirku Klímu, za Smekiho. Mám na střídačce i asistenty Tomáše Hejduška s Barym (Janem Barankem), kteří jsou také pro odchovance. Myslím, že ten risk… nebo nebyl to risk. Prostě jsme věděli, že máme jednoho útočníka a Smeki se s tím porval dobře. Věděl, jaký je plán, co má dělat a hrál výborně.

Lukeš: Baník má povinnost vůči fandům, ale obouchal bych mladé. Kouč? Mám přání

Je tedy předpoklad, že dostanou i dál více prostoru?

Myslím, že ano. Touto cestou a směrem jsme se vydali, chceme tím jít. Chceme hrát fotbal, být více na míči, kombinovat, hrát útočně, aktivně, být flexibilní v útočné řadě. I tito kluci mají sílu, vyzařuje z nich pozitivní energie. Byla by škoda toho nevyužít.

Smékal měl tři možnosti v prvním poločase, dvě z toho hlavou. Co jste na to říkal? Mohl si v situacích počínat lépe?

Vůbec jsem ho na to neupozorňoval, asi věděl, že ty hlavičky mohly být zakončeny lépe. Prudší. Hlavní je, že se do šancí dostal a určitě se je snažil proměnit. Nevraceli jsme se k tomu ale.

Také další mladík v základní sestavě – Petr Jaroň – hrál ještě lépe než v Plzni, co myslíte?

Je to kluk, se kterým hodně mluvím, a cítím, že si z toho moc nedělá hlavu. Je připraven. Chce mi naznačit, že se mu nohy neroztřesou a dnes to potvrdil. Bil se, chodil, měl akce, chyby se mu odpouští. Odehrál velice dobrý zápas.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Premiant i propadlíci, nováček a mladíci obstáli. Co říkáte?

Ukončili jste sérii bez vítězství. Byla na týmu znát úleva?

Je to o tom. Sebevědomí, pohoda, volnost, méně pokynů, více kreativity, zapojení vlastní hlavy. Když řeknu: „Hraj to do křídla“. Ať to hraje podle sebe, klidně na středního záložníka a ať přenáší hru. To nechávám na nich. Chci, aby v nich kreativita byla, chtěli hrát, nabízeli se. Takhle se fotbal hraje a myslím, že v týdnu jsme to do hráčů už do určité míry dostali.

Byl tedy problém Baníku, že hráči byli moc svázaní?

Nemluvím o problému Baníku, hovořím o problému hráčů, že nebyli schopni z vlastní kreativity řešit situace jinak, než po nich chtěl trenér. Jiný problém nebyl.

Máte za sebou v pozici hlavního trenéra dva zápasy, hodně diskutujete se střídačkou i čtvrtým sudím. Už jste si zvykl?

Vnímám to dobře. Myslím, že jsem do toho teď naskočil. Člověk poznává, jak bych to měl kombinovat. I klukům jsem říkal, že mi hlavou probíhá víc myšlenek, než když jsem byl asistent. Odpovědnost je daleko větší, naštěstí mám dva asistenty, kteří dělají přinejmenším analýzu zápasu. Snažíme se o tom diskutovat, aby se také snažili vnímat, jestli chybovali, nebo mohli něco udělat lépe, aby se příště chyba nestala. Myslím si, že to klape, odlehčují mi a já pak mám víc času připravit mužstvo. Po poradě s nimi pak určuji sestavu.

Takács po premiéře za Baník: Vyrovnaný stav jsme měli pohlídat déle. Koleno drží

A co ty emoce?

Emočně je to rozdíl, člověk to vidí z jiné vzdálenosti. Nechci říkat, že jsme byli ukřivdění, ale byly situace, které jsem mohl komentovat a dali mi i zapravdu.

Máte před sebou nadstavbu, čtvrté místo je ale osm bodů daleko. Cítíte, že máte ještě o co hrát?

Cítíme. Máme jeden cíl. Dohrát to se ctí. A hlavně zanechat dobrý herní dojem. To je náš cíl. Nedíváme se vlevo vpravo, jestli Slovácko vyhrálo, nebo nevyhrálo, chceme zůstat pátí a zakončit to se ctí. A v nadstavbě to nejsou jen takové zápasy. Hrát na Spartě, nebo se Slavií doma, tak jako profesionální fotbalista se budu těšit. Abych ukázal i do budoucna, že na to mám a jsem zaslouženě v základní sestavě.