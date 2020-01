Kozel nahrazuje ve funkci Bohumila Páníka, který byl u mužstva od března 2018. Rodák z Vlašimi, který má za sebou úspěšné působení v pražské Dukle, se pustí naplno do práce již v pondělí, kdy je naplánováno zahájení zimní přípravy. Chybět bude jistě obránce Lukáš Pazdera, který v Baníku posledním dnem roku 2019 skončil.

„S příchodem Luboše Kozla vstupuje Baník do nové etapy své existence,“ řekl Marek Jankulovski, sportovní ředitel Baníku Ostrava. „V ní by měl Baník stále více těžit z mohutných investic, které vložil, vkládá a nadále bude vkládat do rozvoje vlastní mládežnické akademie. Věříme, že Luboš Kozel je trenérem, který dokáže postupně vznikající mládežnický potenciál Baníku využít a vytvořit silný a úspěšný tým, který bude tyto cíle plnit,“ dodal Marek Jankulovski.

Kozel je z nové výzvy nadšený. „Baník je historicky velmi významná značka a dneska už zase velmi vážený klub. Za poslední dobu udělal veliký progres z hlediska budování infrastruktury a je dnes zajímavou značkou pro každého trenéra. Mě navíc oslovilo i přímé a seriozní jednání pana majitele i ostatních zástupců klubu. Takže jsem rád, že to takto dopadlo,“ uvedl Luboš Kozel krátce po podpisu smlouvy.

„Podmínky, které dnes v Baníku jsou, jsou ideální k tomu, abychom dokázali pracovat dobře a z mužstva dostat jeho maximum. Mým přáním je dostat Baník do boje o evropské poháry, pokusit se pozměnit herní styl a samozřejmě postupně do týmu začleňovat mladé baníkovské talenty. Vím, že zde dorůstá generace velmi talentovaných fotbalistů, kteří se jednou mohou stát velmi platnými hráči Baníku. K tomu bych jim chtěl pomoci,“ dodal Luboš Kozel.

Součástí příchodu Kozla do Baníku bylo i jednání s FAČR. „Jsem rád, že nám vedení FAČR vyšlo vstříc a dalo s působením Luboše Kozla v Baníku souhlas. S tím, že Luboš Kozel by měl dokončit kvalifikační cyklus s reprezentačním týmem U19,“ uvedl výkonný ředitel Baníku Michal Bělák.

Kozlovým asistentem je Ivan Kopecký, dalším členem realizačního týmu se stal i Radek Slončík. Ten po odchodu Petra Mašleje do MFK Karviná zastává post Sportovního ředitele Akademie Baníku Ostrava. „Jeho úkolem bude především pomoc při začleňování mladých odchovanců do A-týmu Baníku,“ uzavřel Michal Bělák.