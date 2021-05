„Bývají i příjemnější pondělky… Víme, že tato sezona pro nás bude na nějaký čas poslední ve FORTUNA:LIZE a sluší se poděkovat za všechny ty skvělé zážitky! Teď si dáme chvíli pauzu, ale věříme, že se brzy vrátíme zpátky. Děkujeme, bylo nám ctí,“ napsal SFC na svém Twitteru.

Za tento příspěvek pak zástupci klubu popřáli hodně štěstí všem soupeřům, s nimiž se v nejvyšší soutěži v aktuální sezoně potkali. Připojili i gratulaci Hradci Králové, který čerstvě postoupil mezi elitu.

Brněnské zbrojovce Slezský FC ještě jednou poděkoval za poskytnutí azylu v době, kdy se na opavském stadionu budoval vyhřívaný trávník, Slavii pogratuloval k zisku mistrovského titulu a podobně. Ohlas? Obrovský. Fanoušci napříč ligovými kluby oceňují gesto prvního sestupujícího celku z nejvyšší soutěže.

„Přišlo mi to správné. I po nepříjemných prohrách, které těžko koušete, se vždy sluší pogratulovat soupeři. Chtěli jsme se rozloučit s grácií, snad se nám to alespoň trochu povedlo,“ doufá tiskový mluvčí Slezského FC Jan Šimek. „Nejraději bych samozřejmě byl, kdybychom se loučit nemuseli, ale co naplat. Taková je bohužel realita,“ dodává.