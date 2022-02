„Já jsem hlavně rád, že jsme to zvládli jako tým, protože v tomto klubu by žádný jednotlivec sám nic neudělal. Máme tři body a trochu jsme možná nechali zapomenout na ty Teplice,“ uvedl v rozhovoru pro Deník Laštůvka.

„Jsem nesmírně rád, navíc když jsem mohl být u toho a ještě s nulou. Pro mě by ale i výhra 3:2 měla stejnou důležitost,“ dodal.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Pokorný a Laštůvka za 1, Falta opět nepřesvědčil. Co říkáte?

Začněme 63. minutou a velkou šancí Beneše. Jak jste situaci viděl?

Ještě jsem se na to pořádně nedíval, takže těžko říct, jestli jsem nestál moc na přední tyči. Teď nevím. Musel jsem se ale rychle přesunout na zadní, protože jsem viděl, že tam nabíhají. Beneš se to snažil dobře dávat dolů, aby mi to odskočilo, ale zaplať pánbůh, že jsem se tam dostal brzo a i s pomocí tyče šel balon ven. Jsem rád, že jsem týmu pomohl, protože začátek byl všelijaký.

Na mysli asi máte rozehrávku v úvodu zápasu, že?

Dostal jsem dva těžší balony, byla znát delší pauza. Chytal jsem jen šedesát minut na soustředění v Turecku, jinak nic. V tom úvodu jsem ale i sám sebe dostal trochu pod tlak, jeden výkop mi nevyšel. Ne že bych byl podělaný, nebo nervózní, ale nechtěl jsem ty zákroky nohami přenést na tým. Aby on byl nervózní. Nad tím jsem přemýšlel. Aby neměli obavy, že to bude špatné.

Trenér Baníku: Potřebovali jsme za každou cenu vyhrát. Nevyloučil změny v kádru

Trenér Ondřej Smetana po zápase řekl, že to byly zbytečné malé domů, že mělo přijít jiné řešení. Vnímal jste to podobně?

To spíš ten první balon, kde mě hráč Olomouce ještě přižduchl a já kop do země. Tam to bylo docela těžké, to mi i Poky (Pokorný) říkal. Pak tam byl ještě jeden moment, kdy jsem se dostal mimo bránu a nebylo to jak rozehrát… Hned jsme si to ale vyříkali, přešli jsme na jinou rozehrávku a vše začalo šlapat. Když to řeknu blbě, možná nám začátek pomohl, protože jsme to změnili a nedostávali jsme se takhle pod tlak. Možná to byla daň za to, že jsem dlouho nehrál, nebo jsem balon držel déle než abych hrál na jistotu. Ještě si to rozebereme. Jinak si myslím, že jsme v defenzivě pracovali dobře a ty delší absence nebyly tolik znát. Zvládli jsme to.

A zákrok proti tutovce Breiteho? Tipl jste stranu, nebo z jeho postavení šlo vyčíst, kam míří?

Spíše jsem viděl, že to tam mám odkryté. Fleiši (Fleišman) byl na šestnáctce s hráčem Olomouce, ten to ale pustil a Breite měl odkrytou mou levou stranu, takže jsem se snažil to zaplnit a spoléhal, že mě trefí. A naštěstí se tak stalo.

OBRAZEM: Zákaz? Fanoušci Baníku na tribunách i s pyrem. Jiný sport, ocenil kouč

Ondřej Smetana vás ani nechválil, že od toho jste v bráně…

Já to fakt nemám rád. Každý má na hřišti funkci, moje je taková, abych nedostával góly. A my jich dostáváme hodně. Nedávno jsme se bavili, kolik nul jsme udrželi, i když já na to nehraju, ale každý to připomíná, abych se posunul v nějakých tabulkách. S Buďou (Viktorem Budinským) jsme v sezoně nul moc neudělali, ale důležité jsou tři body. Nepotřebuji, aby mě někdo chválil. Ve svém věku si umím zápas vyhodnotit sám, jestli jsem selhal, nebo ne. Už je to za námi a musíme se dívat na další zápasy.

Otázka na nuly na vás padla po utkání se Slováckem (1:2) a stejná by se vlastně dala použít i nyní. Po 22 kolech Baník udržel čisté konto jen čtyřikrát. V drtivé většině zápasů vás to jako tým tak nutí dát pro vítězství dvě a více branek.

Je to tak, ale někdy vývoj zápasu neovlivníte. Ukazuje to však, že mužstvo má sílu, protože i když dá soupeři gól fóra, umí skóre otočit a vyhrát. Nechci se dívat do minulosti, ale dřív to bylo tak, že inkasovaný gól mužstvo nalomil. Dneska jsme už několik zápasů otočili a to je dobře, protože si věříme i za stavu, kdy prohráváme. Jdeme pořád za vítězstvím, útočíme, snažíme si vytvářet šance. A když udržíme vzadu nulu, tak doufám, že ten gól vždycky dáme.

Hrdina Baníku Pokorný o nůžkách: I blbosti rozhodují. Už to tak možná netrefím

Přesto ale hodně inkasujete, dosud jste obdrželi 31 branek, což je z elitní pětky jasně nejvíc. V čem vidíte příčiny? Je to třeba i tím, že na druhé straně hodně gólů i střílíte?

To opravdu nevím. Těžko se mi na to odpovídá. Když se ale koukneme zpět, tak dostáváme i smolné góly. Třeba se Zlínem po tečované střele, v Jablonci v poslední minutě, teď to nevyšlo s Teplicemi. Těžko říct. Sice se necítíme být díky tomu pod tlakem, ale víme, že by všem prospělo, kdyby mužstvo nedostávalo tolik gólů. Nebo třeba maximálně jeden, a my pak vždy dva dali. Bavili jsme se o tom, ale příčina? Fakt nevím. Možná kdybychom se koukli na všechny góly a zanalyzovali si je, byli bychom možná chytřejší. Na to ještě bude čas, určitě nás to nenechává klidnými.

Nicméně znamená vaše nasazení proti Olomouci, že zraněné koleno je v pořádku, stoprocentní?

Já myslím, že v mém věku už to nikdy nebude stoprocentní. (směje se) Snažím se, abych do brány nelezl, pokud bych měl nějaké pochybnosti. Samozřejmě dlouho jsem nechytal, na druhé straně se otevřely stadiony, fanoušci přišli, takže to tomu také nahrálo. Jsem rád, že jsme to zvládli jako tým, doufám, že už budu v pořádku a pomůžeme mužstvu. Ať už já, nebo Buďa, protože ten také odvedl skvělou práci. Jistě, po jednom prohraném zápase není pro gólmana příjemné sednout si na lavičku, ale během toho, co odchytal, odvedl výbornou práci pro kluky.

S fanoušky se Baník vzchopil! Přežil šance Sigmy, rozhodla paráda Pokorného

Na podzim nejednou tým podržel a měl velký podíl na získaných bodech. Souhlasíte?

Ano, a za to jsem velice rád, protože s Buďou mám super vztah, navzájem se podporujeme celou dobu, co jsme tady. Vždy když byl v bráně, ať už v lize, nebo v poháru, tak jsem mu přál, protože je to dobrý kluk i parťák. Několikrát mužstvu pomohl, třeba ve Zlíně, kde toho pochytal strašně moc. Celkově tu roli zvládl, ale všichni víme, že chytat může jen jeden.

Vinou zranění jste nebyl v plném tréninku od startu přípravy. Nemrzí vás, že jste si to o post jedničky nemohli plnohodnotně rozdat?

Tím, jak mu to šlo, tlačí na mně, abych nepolevoval ani ve svých letech. Zadarmo, nebo jen za své jméno, v Baníku nic nedostanu. Ale pokud jde o tu otázku, tak mrzelo mě to kvůli sobě samému, protože jsem toho hodně vynechal a nemohl jsem být s mužstvem aspoň na lavici, nebo v kabině. Nepřemýšlel jsem nad tím, že si to nerozdáme na férovku. Jak říkám, vždy mu přát budu, protože máme spolu fantastický vztah, a byl jsem rád, že ty zápasy zvládal.

Mistr 2004 Neuwirth o Baníku: Teplice se opakovat nebudou. Pomohou fanoušci

Jinak během rekonvalescence vás prý zpátky drželi doktoři, protože sám byste do toho šel i dřív. Co je na tom pravdy?

Ne že bych si postavil hlavu, ale poraněný meniskus jsem už měl, myslel jsem si, že to do měsíce dám dohromady. Takže jsem začal brzy. Šel jsem svou tvrdou hlavou proti zdi, ale nejsem už nejmladší, takže se to už možná hůř hojilo. Možná že jsem to opravdu hodně přetáhl, proto to nebylo dobré a do zápasu jsem se necítil. Nešlo to. Přitom vím, že v bráně potřebuji udělat rychlejší pohyby. V tom mě zranění omezovalo. Doktoři mi na začátku říkali, ať neblázním, že mám svůj věk, že se to hojí hůř, ale já si chtěl prosadit svou, být co nejrychleji na hřišti, v šatně, pomáhat mužstvu a hecovat ho. Sám jsem si zavařil.

A víte, zda to bylo zranění okamžiku, nebo spíše po dlouhodobé zátěži, opotřebení a možná i věkem?

Byl to moment. Před Spartou to koleno trochu bolelo, měl jsem volno, dostal jsem i injekci, ale na předzápasovém tréninku jsem si udělal meniskus. Bolest byla z jiné strany. Dělali jsme brankářská cvičení a trochu jsem cítil, že se tam něco stalo. Tím pádem jsem věděl, že to je v háji. Ještě ten den jsem jel za doktorem, který mi řekl, že to je určitě meniskus. Byl jsem z toho nešťastný.

Galáskovi do zahraničí pomohla i Olomouc. Zaujalo gesto, říká odchovanec Baníku

A teď to vypadá jak?

Myslím si, že koleno drží, neotéká, ale pořád je na čem pracovat. Končit samozřejmě ještě nechci, chci se rvát o místo, i když mám nějaký věk. Pokud se ale budu zdravotně cítit v pořádku a budu mít výkonnost, tak končit nechci. Jen si teď ještě musím vybojovat novou smlouvu. (usmívá se)

Baník jede na Bohemians, pak hostí Liberec, proti němuž už budou moci být plné tribuny. Co čekáte od těchto dvou nejbližších zápasů?

Na fanoušky se těším, i když už teď proti Olomouci přišlo dost lidí nás podpořit. Víme, že naši fanoušci pojedou i na Bohemku, jako jezdí na všechny venkovní zápasy. I když na stadion nemohli. Právě pro ně hrajeme, je to pro ně velká show a vždy nám pomohou. Hlavně na to se v těch dvou a i dalších zápasech těším.

Lukeš: Pátý Baník? Spokojenosti nevěřím. Proč nehraje Buchta? Nerozumím

Jasným cílem je asi v této chvíli čtvrté místo, viďte?

Samozřejmě. Nechci říkat, co by kdyby, Teplice, a tak, protože na to se nehraje, ale byli jsme skoro na dostřel špičce, na kterou máme ztrátu. Dneska už je velká, to si musíme přiznat. Přesto ale chceme skončit co nejlépe, půjdeme zápas od zápasu a věřím, že z toho bude právě aspoň to čtvrté místo.

Co jako baníkovec říkáte faktu, že pokud by mělo čtvrté místo být vstupenkou do Evropy, musíte v poháru fandit Spartě?

(pousměje se) No, to už je druhá věc. Samozřejmě to vnímáme, i Slovácko má sílu, i když teď prohrálo. Možná hrály roli i jejich předtím odložené zápasy. Soustředíme se na sebe, na to, co můžeme ovlivnit, a když přijde na tuhle možnost, kterou jste nastínil, holt budeme muset fandit druhé straně.