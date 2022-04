Baník má za sebou první zápas pod novým trenérem. Vedení klubu dalo tým Tomáši Galáskovi. Abych se přiznal, nevím, co přesně za tím stojí, nemám z klubu informace, že skončil jen trenér Smetana, zatímco zbytek pokračuje. Nicméně navzdory zápasu v Plzni jsem za to rád. Podle mého by měl být trenérem i dál, po sezoně, i když on sám zmínil, že je zatím předčasné mluvit, co bude. Já věřím, že zůstane, bude dlouhodobou volbou a bude pracovat koncepčně. Jde ale jen o mé osobní přání.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Premiant i propadlíci, nováček a mladíci obstáli. Co říkáte?

Proč? Patřil do úspěšné generace, zažil asi nejlepšího novodobého českého trenéra pana Brücknera, hrál roky v zahraničí a teď dělá asistenta u reprezentace Jaroslavu Šilhavému. To jsou obrovské zkušenosti, měl se od koho učit, od koho pochytit řadu poznatků. Zda pokračovat bude, asi záleží na jeho plánech a plánech klubu. Je to ale muž na správném místě.

V Baníku jsem ho zažil ještě jako hráče. V 90. letech jako mladý junák krátce předtím, než odešel do zahraničí. Mnohem víc pak pod Karlem Večeřou po návratu. To byla radost, pan hráč, borec. Mít ho za sebou jako defenzivního záložníka byla jistota. S ním rostlo celé mužstvo. Jako člověk je klidný, rozvážný, během zápasu umí ukázat emoce, žít průběhem, což je určitě v pořádku.

Kouč Baníku Galásek: Laciné góly, do šancí se musíme tlačit. Co Takács a Almási?

Je to ale jen můj pocit a názor. Samozřejmě se může stát, že se po sezoně vrátí do Německa, jak asi plánoval. Koho případně na jeho místo? Mám dvě jména. Martina Svědíka a Pavla Vrbu. To první je vzhledem k výsledkům Sparty asi mnohem reálnější, udělal bych maximum, abych ho přivedl. Pokud Galásek skončí.

Ještě předtím je nutné ale dohrát tento ročník. A se ctí. Premiéra v Plzni určitě nebyla pro Galáska lehká. Těžký a kvalitní soupeř, marodka, na tribunách deset tisíc lidí. Možná to na všechny dolehlo, Baník ani nevystřelil na bránu. Skórovat se bez toho dá – to jsme viděli. Složitě se ale vyhrává.

Expert Lička: Další trenér Baníku? Něco je špatně, zásadní zlepšení nečekám

Vše se odvíjelo i od v nastavení a sebevědomí týmu, které nejspíš není ideální. Hráči se musí dostat do psychické pohody, aby se nebáli hrát, střílet, hledali si dobré pozice. Je škoda, že mužstvo nenakoply ani výborné zákroky Laštyho, místo toho se kupily individuální chyby. Takové situace jako u prvního gólu, to se stoperům nesmí stávat. Ale dobře… Jeden byl po nemoci, druhý po zranění.

V sestavě došlo k množství změn, myslím, že pozitivním. Mám dojem, že Galásek se bude snažit zapracovat mladé odchovance. To je v pořádku. Ano, vůči fanouškům má Baník povinnost v každém zápase hrát na vítězství. Na druhé straně současná situace nahrává tomu, aby dostali příležitost mladí. Já bych je nechal v lize obouchat. Kdy jindy, než teď?

KOMENTÁŘ: Jen konec Smetany trable Baníku neřeší. Galásek zvažoval „volnou nohu“

Věřím, že se Baník ještě výsledkově i výkonem zvedne. Nic ale nepůjde hned. Vše bude trvat, aby to příště proti rozjeté Plzni stačilo na body. Ať bude na lavičce stát kdokoliv.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.