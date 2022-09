Baník remizoval na Spartě. Jde o bod velmi cenný, to si nemusíme nalhávat. Ve hře Baníku směrem dopředu není v podstatě co hodnotit. Snad jen náznaky, ze kterých většinou sešlo buď kvůli nekvalitě řešení, nebo vinou rozhodčího.

U sudího bych se na chvíli zastavil. Nechci to svádět jen na něj, ale i díky němu byl Baník v úvodu pod tlakem. Mám být upřímný? Myslím si, že pod rozhodcovským trikem měl Klíma dres Sparty. Chtěl ji pomoci, to bylo evidentní. Jen k penaltě možnost nedostal.

Umím se vžít do pocitů kluků, protože sám jsem si to na Letné zažil, když rozhodčí tlačil Spartu. Povím vám, těžko se pak hraje. Jakýkoliv náznak, že by se Baník mohl z náporu vymanit, byl zastaven otočením situace. Ať už faulu, autu, nebo rohu. A z takového jednoho nakonec padne gól. A tady fotbal nemá logiku.

Baník byl párkrát za půlkou hřiště, vystřelil jednou na branku, ale kdyby vše bylo podle pravidel, měl vyhrát, protože Sparta dala neregulérní gól. To je kuriozita. Nic to ale nemění na tom, že dopředu Baník potřebuje víc kvality.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Sparta se snažila být tou, kterou byla kdysi. Vůbec ji to ale nepřipomíná. Ano, hrála nátlakový fotbal, bylo to jak národní házená. Obehrávali to na čtyřiceti metrech, ale gólovek moc neměla. Nemá ani hráče, kteří by dávali finální přihrávky do vápna, tam navíc nejsou zabijáci jako Siegl, nebo Lokvenc, jimiž by střílela góly. Dál ale o Spartě mluvit nechci.

Jestli byla řeč o Baníku směrem dopředu, musím zmínit i opačný kout hřiště. Brankář Laštůvka musel být dobitý, pochytal toho hodně. Z obrany jsou na pochvalu Lischka a Fleišman. Vypíchnout je ale nutné i Frydrycha, kterého jsem dřív kritizoval. Takového, jaký byl na Spartě, jsme ho očekávali od začátku sezony.

Krásný gól dal Klíma, který sám zmínil po zápase, že neměl moc jiných možností, než vystřelit. Vyplynulo to ze hry, každopádně fantasticky trefené. Napůl placírka, napůl vnitřní nárt. Pořádně do toho prásknul a věřil, že to tam padne. Je to pro něj odměna, protože na hrotu pracuje poctivě.

Navíc to nemá lehké, protože nedostává míče, které by si asi představoval. Ale stejně jako k celému Baníku se k němu přiklonilo štěstí. I bez míče věřili v úspěch. Běhali a dřeli, jak koně. Myslím, že to viděl i Pánbůh, proto jim ten gól umožnil.

A pozitivní je, že by se brzy mohl vrátit Almási. Zrovna on totiž chybí. Klíma maká, pracuje, ale Almási je hodně gólový a každý fanoušek Baníku asi věří, že to tak bude i po jeho návratu.

Před týdnem jsem řekl, že bude důležité se na Spartě nebát. Nejsem si úplně jistý, jestli to Baník splnil. Spíše ne. Klíčový je ale výsledek, který je vzhledem k dění na hřišti příznivý. Historie se ptát nebude. Bod, byť vydolovaný téměř z ničeho, je v Ostravě.