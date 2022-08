„Pod slovy ‚pár piv‘ si představuji dvě tři piva. A na tom nevidím nic špatného, takže kritika není namístě. Jo, kdyby se šel frajer rozsekat a někde by vyváděl, tak to ne, ale jít na večeři a oslavit výhru i dvěma pivy, je v pořádku. To má sedět u Fanty? Nevím, co pije Krčmář, ale i pro psychiku je dobře se takto uvolnit,“ myslí si bývalý fotbalista Baníku Ostrava či Slavie Martin Lukeš.

Van Buren pobouřil Krčmáře. Pár piv po zápase? Tohle je špatně, štve biatlonistu

Podobného názoru je i pardubický kapitán Jan Jeřábek. „Společností rezonuje spousta důležitějších a vážnějších témat. Rozhodně jím není to, že van Buren šel po vítězném zápase na pár piv. A nevidím ani jediný důvod, proč by se tím mělo vedení Liberce zabývat.“

„Myslím, že biatlonista Krčmář hodně přestřelil. Podobná oslava k vítěznému zápasu patří, nejen ve fotbale, ale v jakémkoliv sportu. Pár piv po utkání ani profesionálnímu fotbalistovi nijak neuškodí,“ tvrdí bývalý fotbalista FK Planá Roman Malík.

Špatná regenerace

Na druhém pólu barikády jsou hlavními argumenty proti pití piva mezi fotbalisty hlavně regenerace svalstva a příklad pro mládež. „Souhlasím jednoznačně s vyjádřením Michala Krčmáře. Po utkání do sebe nalít ‚pár‘ piv není slučitelné s profesionálním sportem, tělo nutně potřebuje zregenerovat, a alkohol tomu rozhodně neprospívá. Pokud to fotbalisté myslí vážně, musí tomu obětovat vše a je to tím pádem neslučitelné s nočním životem a s tím spojenou konzumací alkoholu,“ říká trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský.

Po zápase na dvě piva? Jsme taky jen lidi, reaguje na Krčmáře teplický Hyčka

Amatérský a profesionální fotbal? To je podle Davida Frühaufa, který hraje I. B třídu za Jisrku Nová Bystřice,v konzumaci alkoholu zásadní rozdíl. „Na této úrovni by se alkohol na oslavu vítězství či povedeného výkonu asi zmiňovat vůbec neměl. Něco jiného je amatérský fotbal, ale mezi profesionály to nepatří už jen kvůli tomu, že to není dobrý příklad pro mládež. Za mě je to špatně.“

Jsou ale i tací, kteří jsou na pomezí. Příkladem budiž bývalý obránce reprezentace Milan Fukal. „To, že si fotbalista dá pivo, určitě není problém. Ale vidím problém v tom, co chtěl Michal říct. Že sportovci jdou oslavovat, když mají co, v tom problém nevidím. Ale není třeba to ventilovat.“