Slezský klub se stoletou tradicí se již roky pohybuje mezi druhou ligou a MSFL. Momentálně platí ta horší varianta.

Přestože jsou Valcíři po podzimní části MSFL až na 8. místě, netají se ambicemi ještě v letošní sezoně zabojovat o postup.

„Vzhledem k tomu, jaká jména nás posílila, tak to samotné hře o postup i nasvědčuje,“ řekl kapitán Petr Literák.

„Chceme skončit do třetího místa. Pokud by se naskytla následně možnost postoupit, klub by toho určitě využil,“ prohlásil sedmatřicetiletý Literák.

„Tabulka je do třetího místa hodně vyrovnaná. Důležité budou určitě ty úvodní zápasy, kdy jedeme do Kroměříže a pak máme doma Velké Meziříčí. Nechci ale říct, že tahle dvě utkání to celé rozhodnou, ale pokud je dokážeme zvládnout, tak bychom si mohli jaro dobře rozjet,“ dodal Petr Literák.

V souvislosti s Frýdkem-Místkem se často skloňuje jméno Daniel Černaj.

Ve fotbalových kruzích je kontroverzní manažer dobře znám. Rodák ze Závady v minulosti pracoval v Hlučíně, Valašském Meziříčí a Otrokovicích, měl ale problémy i se zákonem.

Podle obžaloby si pořizoval a přechovával fotografie mladých fotbalistů, na kterých byli zachyceni v erotických a vyzývavých pozicích. Za to byl i odsouzen. Opavský soud mu celkem za pět prokázaných trestných činů uložil rok vězení se šestnáctiměsíčním odkladem.

Kromě toho dostal dvouapůlletý zákaz pracovat v mládežnických organizacích a musel nastoupit léčbu. „Muž nebyl v minulosti trestán, navíc se ničemu nevyhýbal, spolupracoval a sám už nastoupil léčbu,“ řekl tehdy soudce Vladimír Polášek.

Co se týká fotbalové profese, tu si třeba v Hlučíně hodně pochvalovali.

„Dan Černaj byl velmi schopným manažerem, z fotbalového hlediska jsem na něj nemohl říci křivého slova,“ poznamenal někdejší majitel Hlučína Lumír Kot.

Pětatřicetiletý manažer například pro velký fotbal objevil současného reprezentačního zadáka a oporu pražské Slavie Vladimíra Coufala, do ligy nasměroval i Lischku s Juroškou. Třetiligové Otrokovice za jeho působení byly dokonce na soustředění na Kypru. Na druhé straně jména dvou jeho „hráčů“, Skwarczeka a Ivana, byla spojována se sázkami…

KUPTE SI DENÍK S PŘÍLOHOU FOTBALOVÉ JARO!

24-stránková příloha Fotbalové jaro vyjde v Deníku v pondělí 11. března a nabídne:

- exkluzivní rozhovory s šéfy a předsedy klubů

- exkluzivní dvoustranu s podrobnými profily exligistů hrajících v nižších soutěžích (Miroslav Matušovič, Adam Varadi, Peter Drozd…)

- představení všech klubů od MSFL přes divizi až po krajský přebor s aktuálními kádry včetně hlasů z kabiny o jarních ambicích

- kompletní jarní losy soutěží od MSFL až po I.B třídu s tabulkami po podzimu

- podrobné informace k oblíbené tipovací soutěži Tip liga

- pohled na projekt Gambrinus Kopeme za fotbal