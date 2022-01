Konec (leden 2022)

Nejednou se nahlas mluvilo, že další smlouvu už v Baníku nedostane, pokaždé ale vedení klubu svolilo a spolupráci prodloužilo. To platilo až do ledna tohoto roku. V posledních týdnech přetáhl pomyslnou strunu, ta praskla a Baník se rozhodl pro ukončení Brazilcova působení na Bazalech. Údajně jedná o svém dalším angažmá. Tím by se teoreticky mohla stát Karviná. Z Ostravy je to kousek, nemusel by se stěhovat, tým vede jemu dobře známý kouč Bohumil Páník, který by pro záchranářské boje posilu formátu De Azeveda asi uvítal. Zda tomu tak ale skutečně bude, ukáží však až příští dny a týdny.

Utkání 15. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha, 17. ledna 2021 v Ostravě. Dyjan Carlos De Azevedo z Ostravy.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň