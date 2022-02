Byl to podle něj specifický zápas. Z dnešního pohledu minimálně proto, že nastoupil na pozici stopera, ačkoli většina veřejnosti ho má zafixovaného jako skvělého defenzivního záložníka. „Říkali mi, že nikdy neviděli tak zodpovědného hráče. Měl jsem tam situaci, kdy jsem po spoluhráči vyjel, nadal mu. Zaujal jsem je tím, jak to vzadu řídím, gestem, svou vůdčí osobností,“ vzpomíná Galásek.

Nakonec Holanďané chtěli jeho i olomouckého Baranka, na nabídku ale kývl pouze Galásek. Nastartovala tedy Sigma jeho kariéru? „I takhle se to dá říct. Byl tam skaut i manažer, takže to zní dobře. Tam to začalo,“ usmívá se devětačtyřicetiletý trenér, kterého však čekala ještě dlouhá cesta do Nizozemska, jelikož Baník ho nechtěl pustit.

Přitom o rok a půl dřív – v září 1994 – odjížděl ze stejného místa s úplně jinými pocity. Sice Baník uhrál na Hané aspoň bod za remízu 1:1, Galásek ale opouštěl hřiště v 72. minutě s červenou kartou. „Dal mi ji rozhodčí Krula, to si pamatuji. Jen už přesně nevím, za co byla,“ přemýšlí. Po chvíli si ale něco vybaví.

„Jednou jsem byl vyloučen v bundeslize na Schalke za faul na půlce. Byl jsem poslední hráč. Myslím, že v Olomouci to bylo podobné,“ míní. „Konkrétně si na tu situaci už nevzpomínám, ale vím, že jsem byl hodně naštvaný. Myslím, že na červenou to nebylo. On to ale posoudil tak, že jsem byl poslední. Holt stoper,“ dodává Galásek.

Předčasného odchodu do sprch s ostravskou stopou se však dočkal i později v Lize mistrů. Už jako hráč Tilburgu byl vyloučen proti Spartě. „Po faulu na Sionka,“ vzpomene si na dalšího odchovance Baníku. „Libor na to vzpomíná, že jsem se nestačil koordinačně vytočit, jak kolem mě proběhl. Já mu zavadil o patu, byla z toho penalta, červená a šlo to z kopce. Vedli jsme 3:1 a prohráli 3:4,“ krčí dnes rameny Tomáš Galásek.

Ale zpět k Olomouci. I na dnešní Sigmu má účastník tří velkých šampionátů vazbu. S koučem Václavem Jílkem totiž v minulosti spolupracoval u reprezentace do 19 let, kdy byli asistenty Jaroslava Hřebíka. „Máme dobrý vztah. Měli jsme i podobný názor na fotbal,“ říká s tím, že oni dva měli jiné představy o rozestavení.

„Rádi bychom hráli 4-2-3-1, Jarda chtěl 4-4-2. Jen jsme mu to moc nevnucovali, protože by nás asi zahrabal někam do země,“ směje se. „Prostě si stál za svým, což bylo nakonec správné, protože jsme byli úspěšní,“ připomíná spokojeně Galásek.

V sobotu Baník čeká revanš za týden staré nečekané selhání s Teplicemi. „Myslím, že Sigma by nám mohla víc vyhovovat, protože hraje ofenzivně, kombinačně, zároveň je kvalitní. I díky fanouškům to může mít náboj, což je u fotbalu důležité. Měl by ho mít. Těším se,“ uzavírá Tomáš Galásek.