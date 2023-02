UŽ BUDE ALMÁSI?

Stejně jako na začátku sezony se z toho stala mantra. Není pozápasová tiskovka Baníku, kde by nepadlo jméno Ladislava Almásiho. Chybí vám? Jak to s ním vypadá? Bude příště? Nemohl odehrát aspoň pět minut? Na Pavla Hapala létají ohledně slovenského kanonýra všelijaké dotazy. Jistě, je odpovídající si zaspekulovat, jak by dopadla hlavička v nastavení, kdyby nešla z hlavy Muhameda Tijaniho, ale právě Almásiho. Byl by to gól na 2:2? Možná ano, možná by míč skvěle umístil k tyči a vyrovnal. A nebo také třeba ne. Je ale nesmysl si říkat, že až bude v sestavě, vše se vyřeší, Baník bude vyhrávat a stoupat tabulkou. Ani reprezentant Slovenska není všespasitel. Na gól si zároveň nenacentruje, nenaběhne a nezakončí. A co je důležitější: doufá se v branky od borce, který od poloviny listopadu nehrál soutěžní zápas, na marodce je šest týdnů, v roce 2023 odehrál pouhých 25 minut, než se ve Skalici zranil. Bude nutné, aby dostal čas, přitom Baník potřebuje zabrat hned. Jde do tuhého, včera bylo pozdě.

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha, 20. listopadu 2022, Ostrava. Ladislav Almási z Ostravy.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň