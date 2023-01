Co je to osteotomie?

Operační metoda, při které protínáme kost s cílem srovnat koleno a přenést zátěž na zdravou část kloubu. Osteotomie se často kombinuje s artroskopií kolena s ošetřením menisků a kloubní chrupavky. Osa končetiny má zásadní vliv na rozložení zátěže mezi jednotlivé části kolena. Srovnáním kolena do „O“ přerušíme opakovaný cyklus, který vede k přetěžování již poškozené vnitřní části kolena a zabráníme tak nevratnému opotřebení kloubní chrupavky. Osteotomie může oddálit umělou náhradu kloubu u mladších lidí s artrózou kolena až o 10 až 15 roků nebo může být v řadě případů dokonce definitivních výkonem. Velkou výhodou osteotomie je zachování vlastního kolena. Na rozdíl od náhrady kloubu nejsou po zhojení osteotomie žádná omezení. Po osteotomii je možné se vrátit zpět do aktivního života včetně sportu.

„Věřím, že se vrátím silnější. Je přede mnou ještě kus cesty, jsem ale odhodlaný se vrátit a Baníku pomoct,“ prohlásil Takács, který přiznal, že když se na podzim dozvěděl, že půjde pod kudlu, chtělo se mu brečet. „První myšlenky byly hrozné,“ přikývl.

„Postupně jsem to ale přijal, a pak už jsem naopak chtěl, ať to mám co nejrychleji za sebou a můžu začít rekonvalescenci. Nejhorší bylo to čekání, ale na operaci jsem už šel s čistou hlavou. Teď jsem nastavený dobře a mám v hlavě jen návrat,“ podotkl.

„Jsem rád, že to mám za sebou. Doktoři už mi povolují postupně různé sportovní aktivity a to mi dodává další novou motivaci k tvrdé práci. Můžu už začít pomalu lehké cviky s vlastní vahou, plavání, kolo. To je pro mě super,“ nechal se slyšet.

„Když jsem jen chodil o berlích a nemohl nic dělat, bylo to ubíjející. Teď už jsem upnutý na návrat, pro který udělám vše, co bude v mých silách,“ uzavřel Ladislav Takács, který nastoupil v dresu Baníku od dubna 2022 do 10 zápasů a dal v nich jeden gól.