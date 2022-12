Nemalé náklady stojí cestování, hotely a další složky. „Půjdeme cestou dvou tří lidí na plný úvazek jako skauty, zbytek se budeme snažit využívat našich trenérů, nebo asistentů, kteří jsou s tím seznámeni. Sami se i nabídli. Věřím, že se nám to podaří na naše poměry dát dohromady, aby to bylo funkční,“ říkal Luděk Mikloško.

Již v té době měl na stole nabídku Tanas Papadopulos, který by ji měl přijmout. Zároveň dalšími členy skautingového oddělení by mohli být Alois Grussmann a Ivo Staš. „Bavíme se a myslím si, že to dopadne dobře, aby se tento tým podařilo dát dohromady,“ mluvil pozitivně také před nedávnem sportovní šéf Baníku.

Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku Ostrava.Zdroj: FC Baník Ostrava

Podle bývalého hráčského agenta však neměla většina týmů v klubu dostatek hráčů. „Neustále se bavíme, co by se mohlo udělat, zlepšit, jakým způsobem. Další věcí bude, co bude možné, a co se povede,“ uvědomoval si Mikloško.

Jako pozitivní vidí přístup Mikloška bývalý útočník, kouč a manažer Baníku Verner Lička, který se s někdejším brankářem zná od poloviny 70. let. „Má výhodu, že byl přijatý a je velmi dobře vnímán celou Ostravou. Klub má výborný vztah s fanoušky, ale je otázkou, zda jim dostatečně vysvětluje, co chce dělat. Také musí počítat s tím, že velká jsou i očekávání a nároky,“ poznamenal.

„Baníku se v minulých letech povedlo jen nízké procento příchodů hráčů. Málokdo splnil úlohu posily, to by měl klub změnit. Třeba to pomůže. Důležité ale bude, aby triumvirát majitel, trenér a sportovní ředitel platil dlouho a fungoval. Pak má klub šanci se dostat do absolutní špičky českého fotbalu,“ pokračoval Lička.

Předpoklady pro úspěch podle něj Mikloško má. „Je přímočarý, umí jednat s lidmi a i být upřímný. A myslím, že má i jasnou představu, co chce dělat, jak by měl klub od žáčků přes výchovu mládeže až po áčko fungovat. Ale může jít o proces, který bude trvat třeba deset let. Nebo i déle,“ upozornil Verner Lička.

Tématem je i budoucnost veteránů – osmatřicetiletého obránce Jiřího Fleišmana a ještě o dva roky staršího gólmana Jana Laštůvky. „Oba jsou fantastičtí kluci, mají neskutečný přístup, kterým jdou příkladem všem mladým, a ti se od nich mají co učit,“ ocenil Mikloško, přičemž řeč s oběma má mít na startu přípravy.

„Honzovi chci prodloužit smlouvu, ať bude jednička, dvojka, nebo trojka. Chci, aby v kabině zůstal. Má tam silné slovo a obrovské zkušenosti. Brankářům může radit, pomoci, a to i Víťovi Baránkovi s tréninkem,“ vysvětlil svou představu Mikloško.

„Nevím, jestli Jirka bude chtít u fotbalu zůstat, nebo ne. Mým cílem a jednou z priorit je dostat výhledově B-tým do druhé ligy. K tomu je potřeba ho mít silný a s lídrem, který mladým řekne, co a jak,“ nastínil svůj pohled na levého zadáka a jednu z opor.

Vyjde to?