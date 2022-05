Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Výkupní klauzule ze Slovácka ve výši deseti milionů korun je investicí do kvalitního trenéra a skvělé budoucnosti klubu. Majitel by tuto částku měl obětovat, Svědík dostat smlouvu na pět let a v tomto horizontu by jasným cílem měl být titul. To je můj jednoznačný pohled na věc. Baník takového trenéra potřebuje.

Samozřejmě zárukou kvality je i Pavel Vrba. Ve Spartě mu to nevyšlo, proti Plzni už to bylo hodně špatné a asi se do toho muselo sáhnout. Jestli to ale bude znamenat, že by mohl zamířit do Baníku, tak proč ne? Jen nevím, jak je to reálné.

Při vší úctě, jednání s dalšími trenéry nepovažuji za adekvátní krok vedení. Pochopitelně jsem zaznamenal, že blízko je Pavel Hapal, kterého jsem zažil jako protihráče. Dosáhl na reprezentaci, bundesligu, měl skvělou kariéru. Později mě jako trenér vedl v Baníku.

Hráli jsme slušný fotbal se slušnými výsledky, uměl si udělat kabinu, pozitivní prostředí, protože je to dobrý chlap. Přesto je ale pro mě jedničkou Svědík. Nezbývá, než sledovat, jak to dopadne.