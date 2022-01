Frydrych o Polsku: Chtějí tady hrát fotbal, Češi dodávají pracovitost. Co Baník?

Všichni – pochopitelně vyjma Ekpaie – se ukázali na soustředění v Turecku. „Jsem rád, jak to kluci odmakali, odřeli a jak nyní vypadají. Potěšili mě,“ řekl Deníku trenér Ondřej Smetana.

Největší posilou by patrně měl být Šimon Falta. Levonohý univerzál však vinou poraněné paty hrál pouze závěrečný duel proti Chimki Moskva. „V tréninku i v posledním utkání ukázal, že je to nadstandardní ligový hráč. Čekáme od něj, že to zejména v závěrečné třetině hřiště předvede i v zápasech. Škoda, že měl lehké zranění před odjezdem, už je v pořádku,“ uvedl Smetana.

Ligové parametry potvrdil i exteplický obránce Martin Chlumecký. „Myslím, že nás svými výkony překvapil. Díky němu nám na levé straně vznikla větší konkurence,“ připomněl kouč.

Velkou neznámou byl pro fanoušky Arťom Koncevoj. Jednadvacetiletý běloruský reprezentant může hrát na křídle i ve středu zálohy, v Turecku však mnohdy fungoval na celé šíři hřiště. „Bude potřebovat ještě prostor, protože přišel z úplně jiného prostředí, jiné ligy i úrovně. Dostane možnost aklimatizace, ale je v něm potenciál. Myslím, že nám bude prospěšný, jen si musí zvyknout,“ přiznal Ondřej Smetana.

„Ale i v tréninku ukazuje, že kvalitu má. Přece jen do běloruské reprezentace se také nedostane každý. Věřím mu,“ dodal.

Poradit si Baník bude muset v roce 2022 bez Yiry Sora a nově také Dyjana Carlose de Azeveda, který byl kvůli potížím se životosprávou přeřazen do B-týmu. Za něj klub zatím náhradu nehledá, Sora by měl pomoci zastoupit Ubong Ekpai, který přišel z pražské Slavie jako součást transferu. „Není to ale kus za kus. On nám dodá zase něco nového. Je to jiné křídlo, než která tu máme,“ nastínil Smetana.

Jeho přednosti vidí ve fyzické připravenosti, běhání, schopnosti napadat. „A nerad prohrává. Je to bojovník,“ podotkl Smetana na adresu šestadvacetiletého fotbalisty, který na podzim zasáhl do všech šesti duelů sešívaných v základní skupině Konferenční ligy.

V lize odehrál ve 12 střetnutích celkem 603 minut a zaznamenal gól a nahrávku. „Když se naskytla možnost, při jeho číslech stálo za to ho tady přivést. Chtěl tu jít i on a máme tak typ křídla, který v týmu není. Vhodné doplnění, abychom zase mohli v zápasech nějak reagovat. Zajímavá varianta,“ měl jasno Ondřej Smetana.

V čem jistotu nemá, je složení základní jedenáctky pro ligu. „Samozřejmě pár otazníků tam je. Nelze teď říct, že vím, kdo všechno bude hrát a jak sestava bude vypadat,“ připustil.

Soustředění, kde Baník porazil Wislu (3:1) a Kisvárdu (1:0), remizoval s Chimki (1:1) a padl s Poznaní (2:4), hodnotí pozitivně.

„Kromě zápasu s Craiovou, který nám odpadl, což je škoda, hodil by se nám, jsme zvládli vše. Hráli jsme proti docela kvalitním soupeřům, a i s nějakým výkonem či výsledkem. Samozřejmě tam byly i chyby. Splnilo to ale účel a teď máme téměř 14 dní na to, abychom se zase aklimatizovali, zvykli si na podmínky tady u nás v Česku a připravili se na ligu,“ uzavřel Ondřej Smetana.