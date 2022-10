PROSTUPNÁ OBRANA

Už v přípravě to Baníku vzadu moc „neštymovalo“. Neberme konfrontaci s účastníkem Ligy mistrů Celtikem Glasgow. Šance ale měl Zlín, herně lepší byla polská Termalica, kdy Vrba poprvé a naposledy šel do rozestavení se třemi stopery, a vrcholem byl „průchoďák“ se slovenskou Žilinou (1:3). „Ale co, je to jen příprava,“ znělo z klubu a šatny. Podobně mluvili i fanoušci. Jenže vše se „přelilo“ i do ligy. Bez zraněného Davida Lischky třígólové večery s Olomoucí a na Bohemians, minely opor Frydrycha, či Fleišmana, odchodem to nakonec odskákal Pokorný. A když se po čistých kontech s Hradcem Králové a Pardubicemi a jedné obdržené brance na Spartě zdálo, že si vše sedá, protože soupeři mnoho opravdu vyložených možností neměli, vrátil všechny do reality pohárový kolaps v Kroměříži. Nedělní nulu v Liberci ani nelze brát vážně. Nebýt Laštůvky, byl by to opět debakl.