"Adam je hráčem, který dokáže být gólovou hrozbou z pozice středního útočníka i křídla," řekl na klubovém webu sportovní ředitel německého klubu Simon Rolfes.

"Je to pro mě výborná volba. Jsem nadšený, že jsem podepsal smlouvu s jedním z nejlepších bundesligových klubů. Tým hraje krásný fotbal a že se stanu jeho součástí, mě naplňuje velkým očekáváním," pochvaloval si Hložek po podpisu pětileté smlouvy.

He has already been in the red jersey in the crib and he will continue to wear ??? (und Schwarz) in the future! Take care of our boy, @bayer04_en!