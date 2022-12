Dvaadvacetiletý Nigerijec totiž k sešívaným přišel letos v lednu právě z Baníku, který odolal návrhům Sparty, Slavie se však s majitelem Václavem Brabcem nakonec domluvila. Jak tehdy Deník informoval, slezský klub jako kompenzaci obdržel dva hráče (Ubonga Ekpaie a Ladislava Takácse), a navíc asi 30 milionů korun. To ale nebylo vše.

Sor v hledáčku gigantů z Prahy, favoritem je už Slavia. Rozhodnou nejbližší dny

Součástí dohody byl i podíl z eventuálního dalšího přestupu Sora. Mělo by jít až o dvacet procent z přestupní částky. Znamenalo by to tak, že africký rychlík přinese pokladně Baníku dalších 31,4 milionů korun. Suma přitom mohla být i vyšší, jelikož v létě údajně Belgičané nabízeli až čtvrt miliardy. Slavia však odmítla, Sora ale následně na podzim přibrzdila zranění.

Mladík Sor přišel do Ostravy ze své domoviny a klubu 36 Lion FC natrvalo v zimě 2021. Předchozí možnost pokusit se prosadit ve slezském klubu mu totiž zhatil koronavirus. V české nejvyšší soutěži debutoval účastník MS do 20 let v Polsku z roku 2019 následně v únoru s Pardubicemi. Za Baník celkově odehrál 25 ligových zápasů (bilance 3+6).

Hotovo! Rychlík Sor definitivně míří z Ostravy do Slavie. Co dostane Baník?

Po přesunu do Slavie upoutal především v evropských pohárech, kde trenéři i on sám dokázal naplno využít svou rychlost. Prosadí se i v Belgii?