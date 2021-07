Včera tak Lischka absolvoval na soustředění v Kroměříži první trénink. „Jsem rád, že tady už nyní, protože vždy je lepší, když s týmem začnete přípravu než pak přecházet v průběhu,“ řekl odchovanec Baníku.

Jaaký byl první trénink?

Většinu kluků, ať už v mužstvu, nebo v realizačním týmu, znám. Třeba Filipa Kaloče, s Denisem Granečným jsem zase chodil na základku na Šoupalku. Stejně tak i prostředí je pro mě známé. První trénink je ale vždy takový seznamovací, takže je lepší, že jsem tady už nyní.

Co na možnost návratu říkáte?

Určitě budu rád, protože Baník byl pro mě prioritou. Vyrůstal jsem tu, mám zde řadu známých, bydlím ve vesnici kousek od Ostravy. Vím, jak ta vesnice i celé město žije Baníkem, takže jsem spokojený, že tu jsem. Jednání byla celkem rychlá. Když mi z Baníku zavolali, hned jsem řekl, že tam chci jít. Během čtyř dnů jsme se dohodli.

Pravděpodobně klub opustí Patrizio Stronati. Vnímáte se jako jeho náhrada?

Něco jsem určitě postřehl a je možné, že jeho odchodem byl podmíněn můj příchod. Že bych přišel jako náhrada za něj. Samozřejmě více ukáže až čas, ale věřím, že si svými výkony o to řeknu. Chci ukázat, že na to mám.

Na jaře jste za Spartu nehrál ani minutu. Jak se cítíte?

Člověk to má v hlavě, že půl roku nehrál zápas. My ale tady máme dobrou přípravu, budou i přátelské zápasy, tak věřím, že mi to pomůže a na začátku ligy bude vše dobré. Navíc týden přípravy mám za sebou ve Spartě, která začínala o pár dní dřív. Je jasné, že je to vždy náročné období, vedra tomu také nepomáhají, ale myslím, že si s tím poradíme.