„Když jsem před lety přišel zachraňovat České Budějovice, odehráli jsme první domácí utkání právě s Baníkem. On k nám tehdy přijel docela namistrovaně, a prohrál. Dnešní Baník namistrovaný není, ti kluci mají pokoru, ale naštěstí je výsledek pro nás stejný,“ oddechl si po vítězné domácí premiéře Straka. Jeho tým porazil Baník 2:0.

Náladu si Straka nenechal zkazit ani občasnými nadávkami na svou osobu z ostravských řad, i když ho bolely. „Ty pokřiky jsem zaregistroval. I před lety v těch Budějovicích. To bylo to samé a Baník dostal trojku. Teď se to opakovalo a zase prohrál. Ale zarazilo mě to. Chápu frustraci některých lidí, ale v cizině jsem to nezažil. Jsme přeci lidi a snažíme se dělat nejlépe to, co umíme. Bolí to a mrzí mě to. Mám pocit, že některým chybí respekt. Ale je to bohužel odraz celé české společnosti,“ povzdechl si.

Svlečené fanynky? Wau! Ale neviděl jsem je

Na dotaz, jestli před prvním gólem svého týmu zaregistroval, že se v sektoru hostí obnažily některé hostující fanynky a zůstaly jen v podprsenkách, odpověděl: „Cože? Fakt byly svlečené? Wau! Měly jen podprsenky? Oukej, já to ale neviděl, totálně jsem se soustředil na mančaft.“

Aby také ne. Kdo Františka Straku pozoroval pečlivě, viděl v akci šedesátiletého trenéra v nejlepší formě. Pumpoval pažemi po podařené akci, zatínal pěsti, povzbuzoval hráče, upozorňoval je, křičel, uklidňoval, hecoval, zlobil se. Zkrátka, starý dobrý „Franz“.

A jeho energii přebírali hráči. Karvinský tým v derby zabojoval. A to příkladně. Přesně v duchu hesla Františka Straky: nechat na hřišti kus sebe, vložit do hry potřebné srdíčko.

„No jistě, vždyť fotbal se hraje srdcem. Na tom musíme stavět. Co se týče kvality, nemůžeme držet krok s některými kluby naší ligy, my prostě musíme vložit do hry srdíčko, a v derby proti Baníku jsme ho odevzdali. Nechat na hřišti duši a ukázat, že máme charakter, to musí být naše cesta. A dnes jsme k tomu konečně přidali i kvalitu,“ pochvaloval si Straka.

Bylo pro něj derby v něčem speciffické? „Každé derby kdekoliv na světě je speciální. Po vítězném si jej trenér užívá, což dnes můžu. Derby mělo náboj a člověk to vnímá úplně jinak, než jiné ligové utkání. Klukům bych chtěl vyseknout kompliment, na sto procent to byl odbojovaný výkon. Baník je velmi silný tým a pro nás to jsou neskutečně cenné body. Nesmírně cenné,“ uznal.

Dreksa? Klíčový hráč. Adriel? Výjimečný

Jak jej potěšilo přijetí karvinských fanoušků? Nebývá zvykem, aby hned při prvním domácím zápase vyvolávali jméno nového kouče. „Jsem za to strašně rád, šel jsem jim po zápase poděkovat za podporu. Někteří za námi přijeli už na Duklu, cenil jsem si toho. Dnes byla na stadionu i díky nim skvělá kulisa, lidé ocenili výkon hráčů. Zažehli jsme ten plamínek naděje k udržení v soutěži. Jedno utkání ale ještě nic nevyhrálo, čeká nás tvrdá práce, abychom ligu zachránili,“ upozornil obratem.

Nebál se do zápasu postavit Pavla Dreksu, ačkoliv ten osm měsíců absentoval kvůli bolavé achilovce. „Pavel byl základní článek naší obrany, která sehrála výbornou partii. Měli jsme problémy ji sestavit, ale kluci byli schopni udělat vše pro to, aby odehráli utkání tak, jak jsme si představovali. Celá obranná čtyřka sehrála skvělé utkání a Pavlův návrat do ní byl zásadní,“ zdůraznil Straka a vyjádřil se ještě k jednomu jménu.

Adriel Ba Loua. Africká perla z Pobřeží slonoviny odehrála v pátek svůj nejlepší zápas v lize. A i když se zdá, že Adriel někdy zbytečně předržuje míč, proti Baníku ho bylo plné hřiště. „Víte, já mám rád kluky, kteří jsou v situacích jeden na jednoho něčím speciální. A to on je. Hodně si na tréninku povídáme o tom, co bych po něm chtěl. A Adriel dokáže mé představy realizovat. Je to výjimečný hráč, i dnes prokázal výbornou kopací techniku. Nadále s ním ale musíme pracovat, aby byl pro mužstvo ještě více prospěšný. On na to má,“ dodal závěrem František Straka.