Je pro vás zápas s Jabloncem v lize speciální?

Samozřejmě. Byl jsem tam sedm let. To je dlouhá doba. Na ten zápas se těším hodně. Na kluky, které ještě z mužstva znám. A hlavně na lidi z realizačního týmu, protože ten se tam moc neobměnil. Těším se až uvidím známé tváře a před zápasem prohodíme pár slov.

Není to první zápas za Sigmu proti Jablonci. Platí, že i tentokrát bude vypisovat pro kabinu nějakou speciální prémii?

Platí to pořád. I pro všechny ostatní, když se hraje proti bývalému týmu. Ještě jsem nic do kabiny nenahlásil, ale přijde to. Máme však o motivaci postaráno i bez toho. Za poslední vzájemný zápas jim máme co oplácet.

Vzpomněl jste si na ten poslední duel během přípravy a na váš akrobatický letecký gól?

Určitě. Na ten gól v prvním zápase za Sigmu vzpomínám rád. Bohužel si ale taky dobře pamatuju, jak to nakonec celé dopadlo a prohráli jsme gólem v nastavení 1:2. To je daleko horší vzpomínka. Budeme to chtít napravit.

Co bude na Jablonec platit?

Jablonec byl doma vždycky nepříjemný a dokázali tam porazit dobré soupeře. Druhý tým dokázali dostat pod tlak a dirigovat hru. Venku se jim letos tolik nedaří. V Příbrami dokázali puknout, ale poslední venkovní zápas v Plzni hráli velmi dobře. Důležité bude hlavně to, jak to tam zvládneme v obranné činnosti. Myslím si, že nás budou chtít od začátku zatlačit a od toho, jak si poradíme, se to bude dál odvíjet.

V posledních dvou zápasech venku jste dostali tři góly a s tím se na hřišti soupeře vyhrává těžko…

Je to tak. Je obrovská škoda, když na Spartě dáme tři góly a nevyhrajeme, na Bohemce dva a taky nemáme ani bod. O to víc se musíme na obrannou činnost zaměřit. Ty poslední dva zápasy a šest gólů pro nás není jako pro mužstvo nejlepší vizitka.

Poslední domácí utkání proti Opavě jste hráli bez typického defenzivního záložníka. Jaký rozdíl to pro vás jako pro stopera byl? A můžete takhle hrát i venku?

Taktika se pochopitelně odvíjí taky od toho, s čím na nás vyrukuje soupeř. Věděli jsme, že Opava bude hrát na jednoho útočníka a my jsme tam s Vaškem Jemelkou byli vlastně neustále dva na jednoho, takže to nebyl problém, že jsme hráli bez šestky. Uvidíme, s čím přijde Jablonec. Ty bližší taktické úkoly můžeme upravit až těsně před zápasem.

Vy tým povedete jako kapitán, ale v Sigmě jste teprve od zimy. Dostal se vám už klub pod kůži? Cítíte se jako Sigmák?

Během toho tři čtvrtě roku, co tady jsem se tady moje role hodně změnila. Někdo to možná bude brát jako hloupost po tak krátké době. Ale když jsem kapitán, tak se musím brát za Sigmáka. Cítím se tady v Olomouci fantasticky. Ten první půlrok tady byl pro mě nad očekávání po všech stránkách. Jsem tady spokojený ze sportovního pohledu, ale i po životní stránce. Jsem rád, že jsem tady, hraju za Sigmu a udělám všechno pro to, abychom byli úspěšní.

Cítíte větší zodpovědnost za mužstvo jako kapitán? Protože už od vašeho příchodu k vám spousta fanoušků vzhlížela jako k tomu, kdo tým postaví na nohy a vlastně zachrání v lize.

Tu zodpovědnost jsem cítil od začátku. Ale myslím si, že i média moje jméno až trochu moc zveličovali. Záchrana ale ani zdaleka nešla jen za mnou. Já jsem byl jen jedna část celé skládanky, která zapadla do zbytku týmu a zachránili jsme to tady všichni. V té svojí roli jsem v létě ještě povýšil.

Už jste v minulosti někdy dělal kapitána?

V Jablonci jsem byl zástupce, takže když nehrál Tomáš Hübschman, tak jsem pásku přebral já. Ale přímo hlavní kapitán ne.

A vyhovuje vám to?

Ale jo. Ze začátku jsem trochu obavy měl. Přece jenom tu zodpovědnost cítíte víc. Je mi jasné, že ať už úspěchy, ale i kolapsy týmu jdou teď hodně za mnou. Musím si to ve spolupráci s ostatními trochu udirigovat. Na druhou stranu máte nějakou povahu a každý na to asi dělaný není. Dá se říct, že se s tou rolí pořád seznamuju, jsem kapitánem chvíli. Věřím, že to bude jen lepší a lepší.