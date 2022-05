Fanoušci na informaci bryskně reagovali. „Vrba je volný!!! Pavle pojď do Baníku!“ hlásí Ladislav Mokoš v jedné z fanouškovských skupin na facebooku. Jeho příspěvek během chvíle má na stovku lajků, desítky komentářů a také sdílení.

Řada komunikujících má podobný pohled, byť někdy s určitými výhradami. Najdou se ale i výjimky. „Vrba chtěl moc peněz, takže ať jde trénovat třeba Drnovice. Zaprodanec,“ píše Lukáš Michalik.

Další naráží na fakt, že vedení klubu pokročilo v jednáních s Pavlem Hapalem, jak informoval Deník už minulé úterý. „Jestli i teď trvají na Hapalovi, tak je něco špatně. Neříkám, že Vrba bude úplně spása, ale krok dopředu to určitě bude,“ myslí si Pavel Michura. Nastane tedy obrat?

Že by se právě Vrba měl ujmout Baníku, si myslely v nedávné anketě Deníku také některé osobnosti. „Osobně mám k němu blízko. Je to pracovitý člověk, má zkušenosti, výsledky, zároveň i vztah k našemu regionu, na což jsem u týmu hodně dbal,“ promluvil hokejový trenér a někdejší vlastník klubu Alois Hadamczik. „Navíc Pavel patří spíše zde, než do Sparty,“ dodal.

Pavel Vrba skončil ve Spartě po nedělní prohře 0:3 v Plzni, kdy celek z Letné přišel i o teoretickou šanci na titul. Přitom se předpokládalo, že stěžejním zápasem bude finále MOL Cupu na Slovácku, které bylo minulou středu kvůli podmáčenému terénu přeloženo na 18. května.

Majitel Baníku Václav Brabec vyjádřil v minulosti nejednou zájem o služby osmapadesátiletého rodáka z Přerova, s nímž ho pojí přítelství. Na začátku loňského roku dokonce byla možnost jeho angažování, vedení Slezanů ale dalo přednost setrvání Luboše Kozla, jehož jen o pár týdnů později stejně propustilo. Mezitím Vrba zamířil na Letnou.

Nyní má Baník novou příležitost. Využije ji?