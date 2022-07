Na jeho náladě se ale nic nezměnilo. Žádné napětí, nervozita, podrážděnost. Nebo to aspoň nedával znát. Dokonce si sám ze sebe udělal srandu, když si spletl rok titulu s Baníkem (2004) a první vítězství v lize v Plzni (2011). „Tak pardon, to se omlouvám, to jsem zdupal. Už je to tak dlouho,“ smál se Pavel Vrba.

ANKETA OSOBNOSTÍ: Jak v sezoně dopadne Baník? Odpovídají legendy i fanoušci

To zrovna mluvil o jedné z několika předpokládaných silných stránek Slezanů v nadcházejícím ročníku. Fanoušcích. Na „rachot“ z tribun bude Baník spoléhat. „Proti Celtiku se ukázali v plné síle a my bychom potřebovali, aby tomu tak bylo i nadále, protože taková podpora je pro nás velmi důležitá. Věřím, že tu budu opět zažívat to, co jsem zažíval před několika lety. A fanoušci budou spokojeni s tím, co budeme předvádět,“ přál si Vrba.

Právě paralely a vzpomínky na mistrovskou jízdu a sepětí s lidmi v Ostravě a okolí v ročníku 2003/04 bylo velkým tématem. „Pamatuji si, jak se tehdy fanoušci nastartovali,“ vybavil si. „Na první zápas přišlo sedm a půl, nebo osm tisíc lidí. Klasická návštěva. Na další už dorazilo dvanáct tisíc a dál už pak nebyly lístky. Byl bych rád, kdybychom to zažili znovu,“ zasnil se Vrba.

Baník řeší před Sigmou formu i zranění. Jak by mohla vypadat sestava v derby?

„Vidím tady ale spoustu tváří, které to pamatují, takže by bylo úžasné, kdyby se to chytlo podobně a za měsíc nebyly lístky volně v prodeji,“ dodal při pohledu mezi žurnalisty.

SÍLA VE VZDUCHU

Se svým týmem v posledních třech týdnech pracoval na hře. Je však otázkou, jak moc s nacvičenými věcmi bude moci v úvodu sezony vyrukovat, jelikož počítá absence. Mimo hru je téměř jistě kanonýr Ladislav Almási a stoper David Lischka, chybět mu ještě nejspíše budou i obránci Pojezný s Juroškou, otázkou je nasazení Takácse a Bouly.

„Asi by bylo špatné, kdybych upravoval herní styl podle hráčů. To bych se do toho zamotal a už nevymotal,“ usmál se Vrba. „Spíše se snažím hráčům vštípit to, co chci já, aby měli automatizmy, které mohou být v utkání výhodou,“ pokračoval.

Oulehla: Vrba nám dává prostor. Liga je milník a fanoušci Baníku jiná dimenze

O jednu sílu by však Baník přijít neměl. Standardní situace. Kromě zmíněného Almásiho má Vrba řadu hráčů, kteří mohou ze vzduchu udeřit (Frydrych, Klíma, Tijani, Smékal, Pokorný a další), navíc když se jejich excelentního zahrávání ujme Jiří Fleišman.

„Standardkám jsme se věnovali, máme věci zaměřené přímo na Olomouc. Vzhledem k soupeři, jeho postavení, automatizmům a jeho řešení. Z tohoto pohledu to viděli i hráči na videu a budeme podnikat kroky, které jim mají pomoci,“ prozradil zkušený trenér.

„Myslím si, že si tím můžeme strašně pomoci, protože máme typologii hráčů, kteří se tím mohou prosazovat. Věřím, že tomu tak bude, protože už v přípravě se nám to dařilo. Mohla by to být naše silná stránka,“ přikývl Pavel Vrba.

Lukeš: Baníkovci musí Vrbovi věřit. Celtic byl nejsilnější zážitek v životě

VÝBORNÝ LOS

Ve FORTUNA:LIZE jsou bezesporu mužstva, které kvůli losu prožijí náročný úvod sezony. Mezi ně ale nepatří Baník. Během prvních čtyř kol hraje třikrát doma (Olomouc, Zlín, Teplice), v mezičase zamíří do pražského Ďolíčku k utkání s Bohemians. A ani dál se nejeví, že by Slezané neměli bodovat, jelikož po pátém kole v Jablonci přivítají doma navrátilce do ligy z Brna.

„Los je relativně dobrý, vypadá možná jednoduše, ale záleží, jak si poradíme. Nehrajeme s žádnými nováčky. Umí být nepříjemní,“ uvědomoval si osmapadesátiletý Vrba, jehož podzimní ambicí je hrát v horní šestce, bojovat o poháry a připravit si dobrou výchozí pozici pro jaro. „Všichni víme, že když se podaří začátek, můžeme se bavit dál. Nechci slibovat po 10 zápasech 25 bodů, ale chceme diváky pozvat na stadion atraktivním fotbalem,“ měl jasno Vrba.

Komentář: Síla ve hře i před brankou! Tijani v Baníku prorazil, zaslouží šanci

A znovu si vzpomněl na mistrovský ročník. „Třináct, nebo ještě víc zápasů, jsme tehdy neprohráli. To nás nastartovalo. Začátek je důležitý, protože když ho chytnete, pak se dějí věci, které se normálně nedějí. Pokud by se nám to podařilo, a je pravda, že los je pro nás zajímavý, tak se může poté dít něco, o čem raději ani nemluvím,“ pousmál se Vrba.

SESTAVA Z 90 PROCENT

Jak už bylo řečeno, nezdálo se, že by Vrba byl ze své obnovené premiéry na lavičce Baníku nervózní. Naopak. Těšil se. „Baník má větší ambice, než měly jiné kluby, kde jsem měl premiéru. O to těžší to možná je. Doufám, že se nám to ale podaří naplnit,“ poznamenal kouč, který se dá nazvat jako „vysněný“.

Generálka Baníku: jiné rozestavení, dobrý pohyb, ale nejistá obrana i Letáček

Ať už u majitele Václava Brabce, nebo samozřejmě u příznivců. „O to je to složitější, prostě závazek, fanoušci možná očekávají zázraky, které se občas dějí. Ale ne vždy. Věřím, že je pozveme na dobrý fotbal. Chtěl bych, aby na nás lidé chodili, protože je to baví, a ne že to bude trápení. A buď budu úspěšný a budu v Baníku, nebo nebudu, a pojedu do Přerova,“ podotkl Vrba.

„Ale ne. Vadily mi jiné konce, protože neměly logiku. Někdy je to překvapující, jindy jsem smutný, ale také to chápu. Tak to bývá. Tady bych byl ale rád, kdybych do Ostravy ještě chvíli mohl dojíždět. Dálnice je dobrá, jezdí to rychle,“ doplnil s úsměvem.

Posily Baníku? Třeba mě vedení překvapí Ibrou, smál se Vrba. Tijani ho utvrzuje

NEPŘÍJEMNÁ OLOMOUC

Už v sobotu potřebuje jeho tým udělat první krok proti Olomouci. „Nepříjemný mančaft, na druhé straně bych si o nikom nedovolil tvrdit, že to s ním bude jednoduché. Liga v Česku je vyrovnaná, mužstva mají svou kvalitu. Ano, jedno větší, druhé menší, ale nelze říct čtyři pět mužstev, která ji nemají vůbec,“ nastínil.

„Olomouc patří ke standardu, který pravidelně hraje ligu a pravidelně se umísťuje buď ve středu, nebo v horní polovině tabulky. Hodně pracuje s odchovanci, vychovala řadu hráčů, tím je známá. Těžké utkání na úvod, ale máme ambice,“ zopakoval Vrba, který má o sestavě téměř jasno.

„Z devadesáti procent ano. Čekáme, zda Laštůvka bude fit. A jak jsem řekl, jsou tam i další hráči, kteří měli problémy. Sestava se ale rýsuje,“ uzavřel Pavel Vrba.