Pamatujete ve své kariéře podobný debakl?

Šest gólů už jsem asi někdy dostal, ale pravděpodobně ne takovým způsobem…



Jak to myslíte? Dalo se z vašeho pohledu s góly něco dělat?

Já jsem se během své kariéry naučil, že s každou střelou, každou inkasovanou brankou, jde něco dělat. Ale upřímně, abych si řekl, že některá z šesti branek jde za mnou, tak to asi ne. Škoda při penaltě, na kterou jsem si sáhl, ale nestačilo to.



V čem konkrétně vás Mladá Boleslav předčila?

Asi ve všem. Na jednu stranu tam domácím hráčům spadlo snad úplně všechno, do čeho kopli. Na druhou si musíme přiznat, že my jsme jim to sami hodně ulehčili.



Čím si to vysvětlujete? Proč se vám venku dlouhodobě nedaří?

Sám nevím, čím to je. Nejsme zřejmě venku tak aktivní. Naše sebevědomí je na hřištích soupeřů o padesát procent nižší. To prostě v lize nejde, takhle se nehraje.



Bude těžké se z této vysoké porážky oklepat?

Určitě si k tomu něco řekneme, ale v našich hlavách by to nemělo zůstat moc dlouho. Musíme rychle zapomenout, protože v dalším kole nás čeká velmi důležitý zápas s Karvinou, který potřebujeme zvládnout.