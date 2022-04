Tato debata se přesunula i do fotbalové komunity, mezi fanoušky a hráče z nižších soutěží.

Deník proto uspořádal rychlý průzkum – do středeční ankety se zapojili experti z regionů a především nejlepší kanonýři podzimu včetně tahouna Červených Janovic Štěpána Kacafírka, autora 47 branek. Otázka zněla: Kdo by měl vést národní tým?

Zraněný Masopust? Měli jste ho šetřit, zuří Slavia. Chtěl hrát, kontruje repre

Z malého vzorku respondentů vyplynulo překvapivé zjištění: většina dotázaných si přeje setrvání Šilhavého ve funkci. „Při každém neúspěchu bychom neměli unáhleně odvolávat trenéry,“ poznamenal Vojtěch Cupák, jenž hájí barvy Kohoutovic v I. A třídě na Brněnsku. „Měl by zůstat,“ shodli se ve vyjádření Matěj Votava, útočník Kroměříže z MSFL, a Michal Drahorád, kapitán FC Viktoria Mariánské Lázně. „S tím, co je k dispozici, došel ke stropu. Nemyslím si, že za jiného trenéra by naše výsledky byly lepší,“ dodal Radek Durda, borec hrající krajský přebor za Třebíč.

Podobných názorů bylo víc, pro setrvání Šilhavého se vyslovilo takřka osmdesát procent respondentů.

Svou roli v tom hraje i personální situace – především směrem k jeho případnému nástupci. „Nevidím za něj adekvátní náhradu,“ poznamenal Radim Straňák, útočník Nivnice z I. A třídy na Zlínsku.

Ano, několik jmen padlo. Především Jindřich Trpišovský. Jenže dokážete si představit, že by ho Slavia pustila?

Zazněl i Rada či Zeman

Pak došlo na hlasy volající po návratu Ivana Haška, jenž byl jednu chvíli šéfem svazu i koučem reprezentace. K současné fotbalové vládě má navíc blízko. O podporu by ze začátku určitě nouzi neměl. „Již dlouho si přeji, aby se ujal národního týmu. Doufám, že to konečně vyjde,“ vyznal se Milan Mészáros, kapitán divizních Klatov. „Jsem pro Haška,“ konstatoval i Petr Stromecký z Nového Boru (krajský přebor na Liberecku).

Nadějný úvod, pak rozpaky. Češi ve Walesu remizovali. Přesně pálil Souček

Mimochodem, objevila se i „nominace“ pro Zdeňka Zemana a Vítězslava Lavičku, zmiňovaný Kacafírek by si přál vyhlášeného bouřliváka a současného trenéra Jablonce Petra Radu. Tento scénář je však krajně nepravděpodobný, stejně jako zahraniční kouč, jenž by vysál strahovskou pokladnu.

Další dny rozhodnou. Šilhavý (plus jeho realizační tým) však mohou o novou smlouvu bojovat v klidu.