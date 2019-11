Sparta slaví 126. výročí, přichystány jsou speciální dresy, ideální podtrhnout oslavy vítězstvím nad Budějovicemi, že?

Určitě. Oslavit takovou událost vítězstvím, je vždy to nejlepší. Potřebujeme odstartovat vítěznou sérii a chceme vyhrát všechny zápasy do konce podzimu.

Dva poslední zápasy jste doma vyhráli 4:0. Podaří se to do třetice?

(usmívá se) Myslím, že tak jednoduché to nebude.

Během podzimu se s Českými Budějovicemi utkáte už potřetí. Jaký očekáváte zápas tentokrát?

První souboj jsme s nimi remizovali, v poháru jsme jednoznačně vyhráli, ale soupeř měl také šance. Nečeká nás nic jednoduchého. Obě mužstva už vědí, co od druhého očekávat. Vzájemné zápasy něco ukázaly, ale ve finále je každý duel úplně jiný. V této fázi sezony se už sestavy tolik nemění. V reprezentační přestávce jsme měli čas se připravit na jednotlivé hráče soupeře.

Jak jste přestávku na Letné strávili? Někdo si naplánuje přípravný zápas, někdo je rád, že doléčí šrámy…

Pár dnů jsme měli na odpočinek, všechno šlapalo dobře. Polovina hráčů vždy odjede reprezentovat, někdo má až v této přestávce čas na regeneraci. V klidu a dobře jsme potrénovali.

Do Sparty jste přišel před rokem a půl ze Slovácka. Jak psychicky náročné je hrát ve Spartě, na níž se nenechá po každé bodové ztrátě nit suchá?

Nesmíme mít takové věci v hlavách. Herně i výsledkově se zvedáme a musíme pokračovat. Sparta je velký klub, pojem, takže každá ztráta se řeší, ať v médiích nebo u fanoušků. Na to nesmíme koukat a postupně se zlepšovat. Zápasy v našem podání teď vypadají lépe, dominujeme, ještě bychom potřebovali odstranit pár chyb a bude to ještě lepší.

Jaké konkrétní chyby máte na mysli?

Zlepšit hru v šestnáctkách. Máme docela dost šancí, před branku létá hodně centrů, které bychom mohli dotlačit, ale nedostaneme se do zakončení. A to platí i v obranné šestnáctce. Když v ní budeme v dobrém postavení, všechno se dá zvládat líp. Mezi vápny dokážeme podržet balon, vytvořit si šance, ale musíme se víc tlačit do brány a dávat góly.

V sobotu 16. listopadu Sparta oslavila 126. výročí založení. A při této příležitosti odehraje dnešní domácí zápas s Českými Budějovicemi ve speciálních dresech. Ty budou vzpomínkou na období, kdy ještě sparťanský trikot nebyl kompletně rudý. Jednobarevné dresy totiž přivezl z Anglie člen sparťanského výboru Otakar Petřík až v roce 1906, tedy 13 let po vzniku klubu.