V domácím duelu se Zlínem otevřel skóre a připsal si premiérovou trefu v letošním ročníku FORTUNA:LIGY. Ta však ve výsledku měla hořkosladkou příchuť, vedení totiž Dukla neudržela a na svém hřišti remizovala se svěřenci Michala Bílka 1:1.

Náladu tak Tetourovi zvedl alespoň fakt, že klub z Julisky s „ševci“ v rámci nejvyšší soutěže neprohrál už poosmé v řadě. „To jsem nevěděl. Je to statisticky dáno, proti některým týmům se nám daří lépe, proti jiným zase hůře,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý záložník.

Dane, jste s bodem v současné situaci spokojeni?

Potřebujeme je sbírat hodně, lepší by tak určitě byly tři. Na druhou stranu – ke konci jsme dostali gól, i když ho kvůli ofsajdu neuznali, takže remízu bereme. Když se na to podívám kolem a kolem, je i zasloužená.



Vypadalo to, že v první půli hrála prim Dukla, ve druhé Zlín. Co na to říct?

Měli jsme slušný nástup, dali jsme i docela rychlý gól, pak jsme ale začali ztrácet míče a naše hra opadla. Druhá půlka? To bylo z naší strany okopávání. Nastřádali jsme hodně ztrát, z nichž pak soupeř chodil do brejků.



Svůj tým jste poslal do vedení. Věřil jste, že vám Holenda ve vápně přihrávku vrátí?

Upřímně si myslím, že to zahrál trochu naslepo, každopádně mi to dal krásně. Míč skákal, tak jsem se soustředil, abych nepřestřelil. S Honzou se mi jinak hraje dobře, je to silový a důrazný hráč. Musíme jej využívat. Měl by dostávat co nejvíce centrů, on si s nimi pak už poradí.

Z posledních tří zápasů máte čtyři body. Dá se říct, že jste se chytili?

I předtím, když byla série porážek, jsme nepředváděli špatné výkony. Akorát jsme občas měli smůlu. Byla tam i šňůra vlastních branek, takže se dá říct, že někdy jsme si za to mohli i sami. Samozřejmě ale – když konečně přijdou body, zvedne to náladu.



V čem se pod trenérem Skuhravým hra vašeho týmu změnila?

Pan Skuhravý má trochu jiné postupy v taktice, taky rozestavění je odlišné. Snažíme se hrát rychlý a důrazný fotbal. Je to změna, předtím to bylo spíše o obehrávání.



Dukla ale stále patří mezi nejhůře střílející týmy. Jak to zlepšit?

Nejsme dostatečně odvážní. Když se dostaneme k vápnu, zbytečně se snažíme soupeře obehrávat. Někdo to musí vzít na sebe, udělat rychlou kličku a jednoduše vystřelit.