Bývalý reprezentační záložník se nedostal do hry v posledních dvou ligových zápasech, ve Zlíně před reprezentační přestávkou a doma se Slavií o uplynulém víkendu neodehrál ani na minutu.

Kouč to vysvětloval tím, že Pilaře znovu trápí zdravotní problémy.

„Napadají mě tady, že nehrál Pilař. On ale do čtvrtka netrénoval. To málokdo ví. Nebyl schopen bohužel trénovat. I proto jsme se u konce rozhodli pro Hálu, když Zahradníček hlásil, že už nemohl“ pronesl na tiskové konferenci Látal.

Sám fotbalista se však proti takovým slovům razantně ohradil: „Jsem zdravý!“ řekl v rozhovoru pro Deník Sport.

„Na tiskové konferenci se mě na trenéra nikdo neptal. Začal o mě mluvit sám a řekl něco, co není pravda. Proč? Na zápas jsem byl stoprocentně připravený,“ prohlásil Pilař, o jehož neshodách s Látalem se na Hané špitá delší čas.

Dohoda, nebo trest?

Jak to tedy bylo s Pilařovou přípravou na zápas?

Sám hráč uvedl, že v pondělí na tréninku dostal „koňara“, proto úterý strávil v posilovně a středeční trénink vynechal. „Ve čtvrtek a v pátek jsem ale normálně trénoval a byl na zápas nachystaný,“ doplnil Pilař, který už požádal Sigmu o předčasné rozvázání svého kontraktu.

K dohodě ovšem nedošlo.

Co tedy bude s Pilařem dál? Za to, že se veřejně postavil proti klubu, s největší pravděpodobností přijde trest. Od finanční pokuty, po vyřazení z týmu a přesunu do rezervy.

Vzdát se Pilaře? Hazard

Sigma situaci aktuálně řeší a slíbila, že odpoledne vydá tiskové prohlášení.

Jedno je jisté už teď. Urovnat tento spor bude velmi složité, ne-li nemožné. „Počítám, že pod trenérem Látalem už hrát nebudu,“ prohlašuje Pilař.

Rozhodnutí o tom, kdo nakonec zasáhne do utkání, je zcela přirozeně výsostným právem trenéra. A že Látal preferuje hráče, kteří absolvovali před utkáním plnohodnotný program, je také dobře známá věc.

Na druhou stranu vzdát se takového hráče, jakým zdravý Pilař stále je, to může být od Sigmy zbytečný hazard.

V bodově povedeném úvodu podzimu patřil křídelník k nejlepším hráčům. Podle statistik připravoval spoluhráčům jasně nejvíc gólových šancí ze všech. Ještě před měsícem se blýskl dvěma góly v poháru do sítě Dukly.